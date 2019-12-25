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Новости

Трассу в Алтайском крае снова закрыли из-за метели

, ИА "Амител"
Автодорогу сначала открыли, но погода снова ухудшилась
Фото: photosight.ru

Фото: photosight.ru

Автодорога Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан с 8:20 вновь закрыта для движения всех видов транспорта, сообщает пресс-служба "Алтайавтодора". Ограничение распространяется на участок с нулевого по 169-й километр.

Согласно сообщениям ведомства, из-за неблагоприятной погоды движение по трассе было перекрыто всю ночь. Обстановка улучшилась утром, в связи с чем с 6:15 до 8:20 автолюбителям позволили выезжать на эту автодорогу.

Напомним, ГУ МЧС России по Алтайскому краю информирует водителей о том, что метель, гололедица и снежные заносы могут создать затруднения на протяжении двух дней – 25 и 26 декабря.

В связи с этим владельцам транспортных средств рекомендуют не отправляться в дальние поездки, сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать ПДД.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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