Трассу в Алтайском крае снова закрыли из-за метели

Автодорога Поспелиха – Курья – Третьяково – граница с Республикой Казахстан с 8:20 вновь закрыта для движения всех видов транспорта, сообщает пресс-служба "Алтайавтодора". Ограничение распространяется на участок с нулевого по 169-й километр.
Согласно сообщениям ведомства, из-за неблагоприятной погоды движение по трассе было перекрыто всю ночь. Обстановка улучшилась утром, в связи с чем с 6:15 до 8:20 автолюбителям позволили выезжать на эту автодорогу.
Напомним, ГУ МЧС России по Алтайскому краю информирует водителей о том, что метель, гололедица и снежные заносы могут создать затруднения на протяжении двух дней – 25 и 26 декабря.
В связи с этим владельцам транспортных средств рекомендуют не отправляться в дальние поездки, сохранять бдительность и неукоснительно соблюдать ПДД.
Комментарии