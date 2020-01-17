Белый плен. Что происходит на алтайских трассах во время сильного шторма?

На Алтайский край обрушилась непогода. Десятки тысяч водителей застряли на трассах, которые перекрыты из-за погодных условий. Сейчас на дороги региона выведено около 130 экипажей ГИБДД. Службу несут около 300 сотрудников Госавтоинспекции. Никого не выпускают из города, никого не впускают. Такого шторма в регионе не было много лет. Рассказываем, что происходит на дорогах края.

Какие трассы перекрыты?

По состоянию на 17.00 по местному времени в крае перекрыто несколько трасс. Самое главное — две федеральные трассы. Для большегрузов и пассажирского транспорта ограничено на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт", от развязки в районе Новоалтайска до Бийска, а также на дороге Бийск-Мартыново-Ельцовка-гр. Кемеровской области.

Также закрыта трасса А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до Рубцовска.

Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан;

К-18 Алейск-Чарышское;

Алейск — Петропавловское – Смоленское;

К-26 — а/д- А-322-Горняк – Староалейское;

К-20- Поспелиха- Новичиха- Волчиха, в границах Новичихинского района;

К-31- Леньки-Нижнечуманка- Верх-Чуманка — Плотава, от границы Благовещенского района до с.Нижнечуманка Баевского района;

Барнаул- Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до с. Родино;

Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (от Рубцовска до с. Новоегорьевское, от Змеиногорска до Рубцовска);

К — 47 -Новоегорьевское-Титовка-Новичиха.

Что происходит на дорогах?

По сообщениям водителей, ничего не видно на дорогах. Ехать практически не возможно. Видимость не больше 10 метров. Сейчас в дорожному плену десятки тысяч человек. Они просто сидят в машинах, пока не откроют дороги. У некоторых из водителей закончился бензин.

Прекращено и автобусное сообщение по краю. Те автобусы, которые уже выехали, дожидаются погоды на ближайших автостанциях. Главам муниципалитетов дано распоряжение помочь всем пассажирам.

Как чистят дороги?

По сведениям Минтранса, представители подрядных организаций ведут работу на всех дорогах – предпринимаются меры для обеспечения проезда, в случае же плохой видимости и сильного ветра трассы перекрываются. Специалистами осуществляются звонки всем главам муниципалитетов, находящихся в зоне воздействия обильных снегопадов, откуда подрядчики получают информацию о жителях, которые могут нуждаться в медицинской помощи.

Аварий наверное очень много?

Не успевают в ГИБДД даже посчитать. В Барнауле происходит ДТП каждую минуту. Личный состав Госавтоинспекции Алтайского края переведен на службу в усиленном режим. В крае произошло несколько крупных ДТП. Так два человека погибли, еще несколько получили травмы в столкновении 15 автомобилей на трассе Барнаул – Павловск. Еще несколько человек пострадало в другом крупном ДТП в Санниково.

Какая ситуация в Барнауле?

Ничуть не лучше. Город стоит колом. Пробки приблизились к 10 баллам. В связи с неблагоприятными погодными условиями первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк дал поручение городским службам принять меры для обеспечения безопасности жителей. Дорожникам рекомендовано направить усилия на предотвращение ледового наката на проезжих частях и тротуарах. Управляющим компаниям указано на необходимость следить за состоянием крыш домов, своевременно очищать их от снега и наледи. Комитету жилищно-коммунального хозяйства города совместно с администрациями районов поручено продолжить проведение рейдов по очистке кровель от снега и наледи.

Также несколько поселков в Барнауле остались без электричества. Ветер легко рвет провода.

Куда звонить, если вы оказались в снежном плену?

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Когда придет хорошая погода?

Крепитесь люди, лето не скоро. Снегопады будут в Алтайском крае и 18 января. Стихнет ветер только на Крещение в воскресенье.