Пятница, 17 Январь, 18:41

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Кто будет председателем нового правительства?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 61,53
€ 68,54
Обь
-1см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отставка Правительства РФПослание Путина Федеральному Собранию-2020 Крещение-2020
Новости

Белый плен. Что происходит на алтайских трассах во время сильного шторма?

, ИА "Амител"
Почти все трассы в крае перекрыты. Такого не было давно

На Алтайский край обрушилась непогода. Десятки тысяч водителей застряли на трассах, которые перекрыты из-за погодных условий. Сейчас на дороги региона выведено около 130 экипажей ГИБДД. Службу несут около 300 сотрудников Госавтоинспекции. Никого не выпускают из города, никого не впускают. Такого шторма в регионе не было много лет. Рассказываем, что происходит на дорогах края.

Какие трассы перекрыты?

По состоянию на 17.00 по местному времени в крае перекрыто несколько трасс. Самое главное — две федеральные трассы. Для большегрузов и пассажирского транспорта ограничено на федеральной трассе Р-256 "Чуйский тракт", от развязки в районе Новоалтайска до Бийска, а также на дороге Бийск-Мартыново-Ельцовка-гр. Кемеровской области.

Также закрыта трасса А-322 Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до Рубцовска.

Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан;

К-18 Алейск-Чарышское;

Алейск — Петропавловское – Смоленское;

К-26 — а/д- А-322-Горняк – Староалейское;

К-20- Поспелиха- Новичиха- Волчиха, в границах Новичихинского района;

К-31- Леньки-Нижнечуманка- Верх-Чуманка — Плотава, от границы Благовещенского района до с.Нижнечуманка Баевского района;

Барнаул- Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан, от Барнаула до с. Родино;

Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области (от Рубцовска до  с. Новоегорьевское, от  Змеиногорска до Рубцовска);

К — 47 -Новоегорьевское-Титовка-Новичиха. 

Что происходит на дорогах?

По сообщениям водителей, ничего не видно на дорогах. Ехать практически не возможно. Видимость не больше 10 метров. Сейчас в дорожному плену десятки тысяч человек. Они просто сидят в машинах, пока не откроют дороги. У некоторых из водителей закончился бензин.

Прекращено и автобусное сообщение по краю. Те автобусы, которые уже выехали, дожидаются погоды на ближайших автостанциях. Главам муниципалитетов дано распоряжение помочь всем пассажирам.

Как чистят дороги?

По сведениям Минтранса, представители подрядных организаций ведут работу на всех дорогах – предпринимаются меры для обеспечения проезда, в случае же плохой видимости и сильного ветра трассы перекрываются. Специалистами осуществляются звонки всем главам муниципалитетов, находящихся в зоне воздействия обильных снегопадов, откуда подрядчики получают информацию о жителях, которые могут нуждаться в медицинской помощи.

Аварий наверное очень много?

Не успевают в ГИБДД даже посчитать. В Барнауле происходит ДТП каждую минуту. Личный состав Госавтоинспекции Алтайского края переведен на службу в усиленном режим. В крае произошло несколько крупных ДТП. Так два человека погибли, еще несколько получили травмы в столкновении 15 автомобилей на трассе Барнаул – Павловск. Еще несколько человек пострадало в другом крупном ДТП в Санниково.

Какая ситуация в Барнауле?

Ничуть не лучше. Город стоит колом. Пробки приблизились к 10 баллам. В связи с неблагоприятными погодными условиями первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Вячеслав Франк дал поручение городским службам принять меры для обеспечения безопасности жителей. Дорожникам рекомендовано направить усилия на предотвращение ледового наката на проезжих частях и тротуарах. Управляющим компаниям указано на необходимость следить за состоянием крыш домов, своевременно очищать их от снега и наледи. Комитету жилищно-коммунального хозяйства города совместно с администрациями районов поручено продолжить проведение рейдов по очистке кровель от снега и наледи.

Также несколько поселков в Барнауле остались без электричества. Ветер легко рвет провода.

Куда звонить, если вы оказались в снежном плену?

дежурный КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;
дежурный ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;
дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10, (3852) 202-621 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

Когда придет хорошая погода?

Крепитесь люди, лето не скоро. Снегопады будут в Алтайском крае и 18 января. Стихнет ветер только на Крещение в воскресенье.

Читайте также в сюжете: Снегопады на Алтае
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

17.01.2020 18:36
Гость

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
18:41
Барнаульца задержали за сексуальное насилие против ребенка 0
18:22
Около 300 автомобилей стоят в пробке под Павловском. Видео 1
18:14
На территории алтайской школы во время штормового ветра упала труба 0
18:01
Белый плен. Что происходит на алтайских трассах во время сильного шторма? 1
17:52
Алтайский водитель пожертвовал окном авто, чтобы попасть в салон машины 0
17:40
Во время снежной бури Барнаул встал в многокилометровых пробках 0
17:35
Стало известно, когда дадут свет в барнаульских поселках 1
17:27
Алтайский край – один из самых закредитованных в России 1
17:21
"А может это и есть ветер перемен?" Что происходит на улицах Барнаула в метель 3
17:00
В Алтайском крае перекрыли еще три трассы и закрыли въезд в Барнаул 0
16:35
Нельзя просто взять и заехать в Барнаул. Еще одна массовая авария на Алтае 7
16:25
"йцукен" и "наташа": какие пароли в России и мире используют чаще всего 1
16:07
Штормовой ветер сорвал крышу многоэтажки в Рубцовске 0
15:56
Жилье стало доступнее: "Ипотека с господдержкой" набирает популярность 0
15:53
ГИБДД: в массовой аварии на трассе Барнаул – Павловск погибли два человека 6
15:44
Аферисты крадут деньги россиян через банкоматы. Как не стать жертвой 3
15:35
В Минздраве рассказали, почему алтайский "Дар" не принимает пациентов 7
15:26
Массовая авария произошла на Алтае. Очевидцы сообщают о погибших 6
15:20
Премьер Украины подал в отставку 4
15:11
Алтайского министра едва не сдуло с трассы, пока он обращался к водителям в Instagram 6
15:00
Лёд ждёт: барнаульцев приглашают активно отпраздновать День студента 3
14:46
Число перекрытых трасс в Алтайском крае выросло до восьми 0
14:21
Зарплаты повлияли. На 12 млрд больше собрали налогов в Алтайском крае в 2019 году 6
14:12
Жива, но обезвожена. Пропавшую в Сибири девочку нашли в подвале общежития 8
14:00
Молодой ученый из АлтГТУ получил поддержку Фонда содействия инновациям 1
13:54
Седьмую трассу закрыли в Алтайском крае 0
13:48
Будущего главврача алтайской райбольницы заманивают живописными местами 2
13:35
Чиновник из администрации Барнаула Химочка займет пост министра промышленности 18
13:16
Как выглядит Крещенский городок на Оби и когда можно будет окунуться в прорубь 4
13:02
Каждый седьмой барнаулец отказался от мусорных контейнеров 1
12:36
Трассу Барнаул – Рубцовск перекрыли из-за метели 1
12:24
Сибирячка продаст дом ради беременности от африканца 61
12:14
Бюрократ, технократ, композитор. Эксперты о том, чего ждать от премьера Мишустина 9
12:02
Волейболисты "Университета" начали домашний тур с победы 2
11:47
Очередной долгосторой. Строительство многоэтажки в Барнауле затягивается на 7 лет 8
11:35
Замминистра транспорта Алтая может вернуться на высокую должность в Воронеж 0
11:10
Нулевая видимость. В Алтайском крае перекрыли четыре трассы 0
11:00
Полмиллиона клиентов ВТБ провели новогодние праздники за рубежом 0
10:41
Площадь Сахарова открыли в Барнауле 2
10:26
Житель Алтая едва не задушил супругу из неприязни 2
10:19
Снежное болото образовалось в барнаульском поселке Ягодное 3
10:00
"Уверенный пользователь ПК": разбираемся в современных вакансиях в сфере Интернета 0
09:58
Жители Славгорода потребовали очистить город от снега 2
09:23
"Особенную" кошку продают за 20 млн рублей 14
09:01
"Никого я не смещал". С чем и зачем из Москвы на Алтай приехал новый глава ЛДПР 10
08:54
Застрявший в Барнауле КамАЗ спасателей вытягивали из сугроба трамваем 13
08:29
Гузеева смутила алтайского гостя шоу вопросом про "скоренький" секс 8
08:03
"Вместо гимна нужно менять Жириновского": Михалков – о предложение главы ЛДПР 9
07:48
Как правильно сделать иордань и можно ли окунуться в нее, чтобы смыть грехи 8
07:24
Конституция – не догма. Зачем Путин решил поправить основной закон и что это изменит 54
07:15
Почти три тысячи упаковок снюса изъяли на Алтае 0
07:00
Новые форматы бизнес-общения: на Алтае появится коворкинг-центр и диалог на воздухе 0
06:50
России предрекли курс в 200 рублей за доллар 21
06:34
"В проруби грехи не смоешь": зачем купаться на Крещение и почему это стало модно? 16
06:18
Когда тяжелая неделя наконец подошла к концу: пятничная GIF-подборка 0
06:00
Лучше остаться дома. Шторм приходит в Алтайский край 17 января 1
05:44
Тайна святой воды, или Что нужно знать каждому о Крещении Господнем? 7

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций,
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.