Глава Министерства внутренних дел России по Алтайскому краю, генерал-лейтенант полиции Андрей Подолян в день 75-летия Победы возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Память воинов, отдавших свою жизнь на полях сражений Великой Отечественной войны, вместе с ним почтили Федеральный инспектор края Юрий Земский и зампред Правительства Алтайского края Денис Губин. После возложения цветов Земский и Подолян отдали честь "старшим по званию" воинским приветствием.

На памятнике нанесены 14 тысяч имен алтайских солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Ранее amic.ru сообщил, что губернатор Алтайского края возложил цветы к монументу, чтобы почтить память соотечественников.