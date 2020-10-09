Алтайский краевой суд "закрылся" от COVID

Алтайский краевой суд ввел ограничения на посещение из-за распространения коронавирусной инфекции. Новые правила вступили в силу накануне, 8 октября.

Как сообщается на сайте юстиции, приостановлен личный прием населения, документы рекомендуется подавать только через интернет-приемную или на сайте суда. Также ограничивается доступ всем людям, которые не являются участниками судебных процессов. Все прочие обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Отмечается, что все эти меры действуют с 8 октября до "снятия режима повышенных мер по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

По последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Алтайском крае с начала эпидемии составляет 14 711 человек. Умерли с подтвержденным ковидом 557 пациентов.