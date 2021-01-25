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Более 1 тыс. жителей Алтайского края привились от коронавируса

, ИА "Амител"
Это те люди, которые поставили оба компонента вакцины
Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Около 8,7 тыс. жителей Алтайского края привились от ковида вакциной "Гам Ковид Вак" ("Спутник V"). Из них более 1,1 тыс. поставили оба компонента.

Как сообщает "Алтайская правда", иммунизацию ведут в 19 медорганизациях края. В регионе ждут еще 85,9 тыс. комплектов вакцины. Из них на этой неделе поступит партия из 32 600 доз, в феврале придут еще 53 300 комплектов.

Напомним, до 29 января на площади Сахарова в Барнауле будет работать мобильный пункт вакцинирования. Он открыт с 10 до 16 часов. Там прививают всех желающих при наличии паспорта и медицинского полиса. За первый день работы – 22 января – вакцину там получили 45 человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.01.2021 12:05
Fkt

А прививаться в авто на морозе это вообще безопасно?

25.01.2021 12:16
- гость -

Это отапливаемый передаижной пункт. В нем не холодно. Как метинговать часами, так вас мороз за жопу не кусает.

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