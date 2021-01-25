Более 1 тыс. жителей Алтайского края привились от коронавируса

Около 8,7 тыс. жителей Алтайского края привились от ковида вакциной "Гам Ковид Вак" ("Спутник V"). Из них более 1,1 тыс. поставили оба компонента.

Как сообщает "Алтайская правда", иммунизацию ведут в 19 медорганизациях края. В регионе ждут еще 85,9 тыс. комплектов вакцины. Из них на этой неделе поступит партия из 32 600 доз, в феврале придут еще 53 300 комплектов.

Напомним, до 29 января на площади Сахарова в Барнауле будет работать мобильный пункт вакцинирования. Он открыт с 10 до 16 часов. Там прививают всех желающих при наличии паспорта и медицинского полиса. За первый день работы – 22 января – вакцину там получили 45 человек, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.