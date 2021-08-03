Такой день. Снятие Шубенкова с Олимпиады в Токио и липовые сертификаты о вакцинации

Барнаулец Сергей Шубенков снялся с участия в Олимпиаде в Токио из-за травмы. Тренер атлета рассказал, что у него были хронические проблемы с ахиллом – и он травмировался прямо на разминке перед стартом квалификационного забега.

В Барнауле появились первые продавцы липовыми сертификатами о вакцинации против ковида. Соответствующие объявления начали замечать на дверях подъездов жилых домов. Полицейские уже заинтересовались этими сведениями.

В Алтайском крае скончались ещё 24 пациента с коронавирусом – это суточный максимум для региона за всё время пандемии. Также за сутки в крае выявили 277 случаев заражения COVID-19.

Мужчина, похитивший 12-летнюю девочку под Бийском, следил за ней около месяца. Сейчас он находится в бегах, его объявили в федеральный розыск, а также заочно предъявили ему обвинение. Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял уголовное дело на контроль.

Стела "Город трудовой доблести" появится в Барнауле не раньше сентября 2022 года. Скорее всего, её установят специально ко дню рождения краевой столицы.

Родители воспитанников барнаульского спортивного комплекса "Победа" возмущены условиями проживания детей в лагере "Дружных". Покупая путёвки, горожане рассчитывали на то, что дети будут жить в новых домиках, но на деле всё оказалось не так.

С начала пандемии в Алтайском крае от коронавируса скончались 57 врачей. Заразились в регионе 4040 сотрудников медучреждений, а 3980 из них уже выздоровели.

Директор барнаульского зоопарка "Лесная сказка" и депутат Сергей Писарев возмутился тем, что алтайских врачей переманивают в другие регионы. По его мнению, медики должны везде получать достойную зарплату.

Тело подростка нашли на железнодорожных путях на станции Повалиха в Алтайском крае. По факту смерти ребёнка в Барнаульском следственном отделе на транспорте проводят доследственную проверку.