Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 6 августа

40% прирост заболеваемости за месяц, проблемы с медицинским кислородом и поддельные сертификаты от коронавируса. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 6 августа – в подборке amic.ru.
В Барнауле появились первые объявления о продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Продавец обещает сделать всё в лучшем виде: с настоящей печатью барнаульской поликлиники и записью на "Госуслугах". Цена вопроса – несколько тысяч рублей. Горожанам, которые убеждены в опасности прививок, такой стартап пришёлся по душе. Они готовы заплатить и убеждены, что продавцы сертификатов делают правое дело, спасая людей от обязательной вакцинации. Юристы и полицейские так не считают и напоминают: за подделку документов можно попасть на штраф или даже лишиться свободы.
Корреспондент amic.ru поговорил с жителями, которые воспользовались новой услугой, и выяснил, сколько стоит сертификат и какие гарантии даёт продавец. А также убедился, что поймать преступников за руку пока очень сложно.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях
- новые изменения в коронавирусный указ: что теперь по-другому;
- какой штраф грозит за нарушение масочного режима.
О деньгах
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет.
О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения.
О вакцинации
- чем отличается вакцина "Спутник Лайт";
- можно ли вакцинироваться беременным;
- что нельзя делать после прививки от COVID-19.
Комментарии