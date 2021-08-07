Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 7 августа

Последнее место по доле привитого населения в Сибири и 280 новых случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 7 августа – в подборке amic.ru.
Алтайский край занял девятое место в Сибири по проценту привитого населения. Всего в регионе на 5 августа привились 395,1 тысячи человек, что составляет 16,5% от всех жителей региона.
Лидером по доле привитого населения оказался Кузбасс – там от коронавируса полностью вакцинировано 19,9% жителей (525 тысячи человек). Второе место занимает Хакасия (19,1%, или 502 тысячи человек), а третье – Республика Алтай (42,6 тысячи, 19%).
280 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили за последние сутки в Алтайском крае. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заразившихся достигло 64 025 человек.
Скончались ещё 24 пациента с коронавирусом, из которых 21 непосредственно от инфекции, а ещё трое – по иным причинам.
Выздоровели 130 пациентов, всего переболели ковидом 49 767 человек.
53 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Республике Алтай. Общее число заразившихся достигло 19 814, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
Новые случаи распределились следующим образом: Усть-Коксинский район – 14, Майминский район – 9, Горно-Алтайск – 7, Усть-Канский район – 7, Улаганский район – 5, Онгудайский район – 4, Турочакский район – 3, Кош-Агачский район – 2, Чойский район – 1, Шебалинский район – 1.
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