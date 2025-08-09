Ураганы, ливни и нехватка воды. Лета в Сибири больше не будет

Но что нас ждет в будущем?

09 августа 2025, 09:20, ИА Амител

Гроза / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Прогнозы на август и фактическая погода на Алтае, в Омске, Екатеринбурге говорят, что загорать на пляжах в этом году уже вряд ли придется. Хотя еще в начале года синоптики и климатологи предсказывали аномальную жару летом 2025-го. Временами она – жара – приходила на три-пять дней в том или ином регионе. Но больше страну топили "тропические ливни". Так что изменилось там, в небесной канцелярии? Почему так резко поменялся климат не только в России, но и на всей планете? Чем обеспокоены климатологи и что ждет население Земли в будущем – попытался разобраться amic.ru.

Все – на реалити-шоу!

Мы уже сообщали о том, что жителей Алтайского края в августе больше не порадуют не то что жаркие дни, но даже и теплых будет мало. Зато если в народе есть ярые поклонники ливней, то их время пришло – лить будет как из ведра почти весь месяц и даже в начале сентября. Об этом говорят данные популярных сервисов прогноза погоды "Яндекс.Погода" и Gismeteo.

Такая перспектива не только на Алтае. Другие сибирские регионы поневоле "солидарны" с Алтаем в прогнозах погоды. Хотя и ушедшие летние месяцы тоже не особо радовали именно летним зноем. Практически все россияне как будто стали участниками ежедневного реалити-шоу под названием "Три сезона – за три месяца". И сценарий этого реалити написала прошедшая зима, взяв для остроты сюжета изменения климата, из-за того что человек натворил с природой за прошедшие два-три десятилетия.

От ураганов – к затапливающим ливням

Зима 2024–2025 года заняла второе место по теплу за всю историю наблюдений за погодой в России, рассказал СМИ научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он же добавил, что первое место по теплу занимает зимний период 2019–2020 года. Тогда средняя температура оказалась выше нуля, что считается уникальным явлением.

Старшее поколение знает: если зима аномально теплая – нормального лета не жди. Вот и не ждали. Поэтому для многих россиян апрельский ураган, прошедший по всей Сибири, сносивший крыши и ломавший вековые деревья, не стал сногсшибательной новостью. За ним сразу резко страна испытала паводки в Мурманской области и одновременно засуху на юге. А дальше за этими симптомами "раскачанного" климата последовали непредсказуемые погодные качели.

Всего лишь несколько ситуаций, чтобы вспомнить о том, как и с чем в Россию пришло лето.

Так, мощные ливни обрушились на Барнаул вечером 8 и утром 9 июня. В краевой столице проливные дожди привели к подтоплениям проезжей части, пешеходных зон, дворов многоквартирных домов и частных домовладений. Например, на пересечении Павловского тракта и улицы Попова встали трамваи. Автомобили же, словно подводные лодки, ехали наполовину погруженные в воду. Количество осадков, выпавшее в этот период, превысило месячную норму в 53 мм.

Серьезный ливень также настиг столицу Алтайского края ночью 5 и днем 6 июля. Большое количество воды вновь скопилось на пересечении улицы Попова с Павловским трактом, из-за чего схемы движения общественного транспорта пришлось временно изменить. За этот период в краевой столице выпала половина месячной нормы осадков – 35 мм.

В разное время эксперты предлагали свои варианты того, как избавить Барнаул от бесконечных потопов после дождей. Заместитель заведующего кафедрой организации безопасного движения АлтГТУ Сергей Павлов отмечал, что, помимо ливневых канализаций, в новых микрорайонах города необходимо строить больше парков и газонов, которые смогли бы впитывать воду.

В свою очередь, глава строительной компании из Санкт-Петербурга, специалист по возведению очистных сооружений Андрей Кимков подчеркивал, что при строительстве новых микрорайонов власти сразу должны думать, как будет уходить вода. С его слов, чтобы справиться с ливнями, нужно возводить очистные сооружения точечно в районах города, где это необходимо.

Обильные осадки, накрывшие Москву во второй половине июля, нередко приводили к локальным подтоплениям подземных переходов, парковок и даже станций метро. Неоднократно происходили сбои в движении транспорта, а многие улицы стали напоминать подобие венецианских каналов.

В социальных сетях появилось множество необычных кадров, на которых москвичи запечатлели затопленные парки – даже "сап-серфинг" по проезжей части. При этом жесткие ливни так же быстро сменялись летней жарой, создавая температурные качели и проблемы метеозависимым.

Северную столицу тоже качало из летнего зноя в ливни. Город с июня неоднократно утопал в воде, не справлялись ни ливневки, ни канализация. Подтапливало станции метро. С 5 августа Питер снова заливает, ливни не прекращаются, на Колпино за несколько часов вылилась половина месячной нормы осадков.

3 августа в Краснодарском крае разгулялась стихия. Из-за проливных дождей затопило три поселка, было затруднено движение на трассе М-4 "Дон", в поселке Лермонтово разрушился мост, в селе Дефановка автобус упал в реку, а туристы застряли в урочище в селе Фанагорийском.

Так что случилось с погодой с глобальной точки зрения?

Климатическая повестка

Не так давно медиапространство планеты еще не было перенасыщено событиями из мира "скудеющих умами" правительств западного мира, хватающегося за соломинку в воронке водоворота самоуничтожения. В те недалекие годы нередко звучал голос ответственных сотрудников Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН). Время от времени голоса эти не только лоббировали странные, но выгодные "сильным мира сего" инициативы так называемой "зеленой политики". Иногда дело доходило и до тревожных докладов ученых (не коммерсантов) о катастрофических изменениях климата на Земле.

А сейчас? Кому интересна эта климатическая повестка? Если на саму ООН постепенно переставали обращать внимание последние лет десять, а с приходом к власти "в Гегемоне" господина Трампа об "Объединенных нациях" и вовсе напрочь забыли.

Но от этого проблемы в биосфере планеты никуда не ушли, доклады ученых с собранными массивами неутешительных данных так и лежат. Не до них сейчас – планету физически делят на куски, зоны влияния.

А подумать о том, долго ли человечеству осталось беспредельничать на Земле, пора давно, время тикает.

Штормы, цунами – при нехватке питьевой воды и "адской жаре"

По данным группы ученых из Потсдамского института, нашу планету ждет не слишком счастливое будущее. По их расчетам, мы уже прошли точку невозврата и теперь температура на Земле будет только расти. А значит, нас ждет эпоха катаклизмов и голода.

Все большее количество климатологов предсказывают наводнения на побережьях, нехватку воды и засуху на возвышенностях. Все это должно будет сопровождаться непрекращающимися ураганами, штормами, сходами лавин, цунами, извержениями вулканов и землетрясениями.

Немногим раньше синоптики и ученые в США, исследующие природные явления, предложили добавить шестую категорию тайфунов в пятибалльную ураганную шкалу Саффира-Симпсона. Все потому, что в последние годы мощность тайфунов резко возросла, и текущих пяти категорий ураганов уже недостаточно.

Эксперт фонда "Природа и люди", климатолог Алексей Кокорин отметил, что оценка тропического циклона всегда основывалась на его максимальной скорости ветра. Но в последние годы заметили тенденцию, когда даже при более низкой скорости ветра тайфун несет больше влаги и перемещается медленнее, что делает его более разрушительным.

Эксперт добавил, что аналогичным образом меньше стала скорость смены волн жары – они становятся более длительными, что представляет большую угрозу для здоровья людей. Главной проблемой, по мнению эксперта, является не максимальное количество, а увеличивающаяся частота экстремальных явлений.

И виноват во всем этом человек, мы с вами. Еще в середине XX века советский академик Будыко предвидел влияние человека на климат через сжигание ископаемого топлива. Тепловые станции, вырабатывающие электроэнергию сжиганием угля, мазута или газа. Двигатели внутреннего сгорания миллиардов автомобилей. В конце концов – новомодные в последнее десятилетие фермы для майнинга биткоинов в промышленных масштабах. Все это создает в атмосфере планеты вредный парниковый эффект, который достиг уже критических масштабов.

И хорошо, что большая часть лишнего тепла уходит в океан, "нагревая" воду и растапливая ледники Северного полюса и Антарктиды. А иначе имели бы уже на Земле не "лунный пейзаж", которым "пугают", когда хотят изобразить последствия жуткой техногенной или климатической катастрофы. Уже стремительными темпами приближались бы к "венерианскому пейзажу". Для пытливых умов напоминаем: средняя температура на поверхности Венеры – 462 градуса по Цельсию – никакой растительности и воды в таких условиях быть не может, как, собственно, и "земного" вида живых организмов. Почему температура такая высокая? А потому, что атмосфера планеты очень плотная, состоит в основном из углекислого газа – отсюда жуткий парниковый эффект.

Так, может, не зря экологи мира кричат об "углеродном следе" промышленных предприятий? То есть – о выбросах углекислого газа, усиливающих парниковый эффект. Эксперт выразил надежду, что к концу века климатическая система стабилизируется, если все страны, во главе с Китаем и Россией, придут к углеродной нейтральности.

До глобальной катастрофы еще далеко. А что будет в обозримом будущем?

Лето – длиннее, зима – короче

Не станем говорить обо всем мире, для нас важнее наша страна.

Не секрет, что погоду (осадки и температуру) определяют циклоны (области пониженного давления) и антициклоны (наоборот). В последние годы у синоптиков появилось понятие блокирующие антициклоны. Это такая область, в которой блокируется перенос воздушных масс с запада на восток, как было всегда раньше. Массы кочуют теперь с севера на юг – отсюда и грандиозные температурные качели. Но есть и более долгосрочный эффект. Благодаря ему летний сезон станет длиннее, дожди – сильнее, а температурные контрасты – ярче.

Климатолог, замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Александр Чернокульский так сказал: "Летний период начинается на несколько недель раньше и заканчивается позже. Зима становится короче с обеих сторон. Например, первая половина сентября становится летней".

Но если вновь вернуться к общемировой повестке. Глобальное потепление бьет по нашей стране сильнее, чем по остальному миру. Если в среднем планета нагрелась на 1 градус, то Россия – на 2,5 градуса Цельсия. Причина в том, что Арктика тает с пугающей скоростью, ослабляя струйное течение, которое раньше удерживало холодный воздух на Севере. Тот самый эффект от нагрева океана, который спасает нас от превращения в Венеру (смотри выше).

В общем, есть о чем подумать… холодными летними вечерами.