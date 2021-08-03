Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 3 августа

Поддельные сертификаты

В Барнауле появились первые продавцы липовыми сертификатами о вакцинации против ковида. Соответствующие объявления начали замечать на дверях подъездов жилых домов.Издание "Комсомольская правда" связалось с автором одного из таких объявлений и выяснило, что документ можно приобрести за "несколько тысяч рублей" по предоплате. На нём будет стоять печать барнаульской поликлиники. Нелегал гарантирует внесение данных о прививках в реестр.Он отметил, что получать сертификат на руки не обязательно (хотя есть и такая опция), так как после внесения записи документ автоматически появится на портале "Госуслуги". Заказать у мошенника можно и справку о медотводе от прививки.