Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 3 августа

В Алтайском крае зафиксировали рекордную смертность от коронавируса, с начала пандемии в регионе скончались 57 врачей, а поддельные сертификаты о вакцинации дошли и до нас. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с коронавирусной инфекцией 3 августа – в подборке amic.ru.
За сутки в крае выявили 277 случаев заражения ковидом, а общее число заболевших выросло до 62 916. Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Барнауле (+99 человек за сутки), Бийске (+27), Рубцовске (+26), Алейске и Камне-на-Оби (по +12), а также в Заринске и Новоалтайске (по +10).
Выздоровели за весь период 49 272 человека, в том числе 104 – за последние сутки.
Заразились в регионе 4040 сотрудников медицинских учреждений, а 3980 из них уже завершили лечение.
Издание "Комсомольская правда" связалось с автором одного из таких объявлений и выяснило, что документ можно приобрести за "несколько тысяч рублей" по предоплате. На нём будет стоять печать барнаульской поликлиники. Нелегал гарантирует внесение данных о прививках в реестр.
Он отметил, что получать сертификат на руки не обязательно (хотя есть и такая опция), так как после внесения записи документ автоматически появится на портале "Госуслуги". Заказать у мошенника можно и справку о медотводе от прививки.
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