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Жителей Алтайского края обяжут убирать за своими собаками на улице

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Также владельцы будут обязаны обеспечивать безопасность других людей, животных и имущества
Фото: Amic.ru

Фото: Amic.ru

Владельцев домашних животных в Алтайском крае обяжут убирать за ними на улице, выгуливать так, чтобы не создавать опасности для других людей. Поправки в закон в первом чтении (то есть закон пока не принят окончательно) были внесены на сессии парламента Алтайского края в четверг, 30 мая.

Итак, владелец животного обязан при его выгуле соблюдать следующие правила:

  • исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;
  • обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;
  • не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных;
  • обеспечивать безопасность граждан, животных, сохранность имущества физических и юридических лиц;
  • не допускать повреждение или уничтожение зеленых насаждений домашними животными.

Что касается мест выгула, то теперь он возможен "в местах, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных". Ранее там было указано, что выгул должен производиться "на территориях и в местах, определенных органами местного самоуправления Алтайского края". Но таких территорий в крае так и не выделили. Также владелец должен принимать меры по предотвращению появления нежелательного потомства.

А еще депутаты отменили административную ответственность за жестокое обращение с животными на краевом уровне, потому что это противоречит федеральному закону.

По словам председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова, в 2017-2018 годах административными комиссиями городов по данной статье не рассмотрено ни одного протокола, в районах в 2017 году было всего пять протоколов, из них одно дело прекращено, вынесено одно предупреждение, наложено три штрафа.

Также законом вводятся понятия "домашнее животное", "выгул домашних животных", а понятие "собственник домашнего животного" заменено понятием "владелец".

В законе будут прописаны принципы содержания и защиты домашних животных, в том числе отношение к животным как к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания, и ответственность человека за судьбу животного.

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

30.05.2019 12:13
- гость -

так что будет за какаху?

0  0
30.05.2019 12:16
Николай

а кто контролировать будет снова местные администрации, тогда это бесмысленно

0  0
30.05.2019 12:25
бабуля

Список мест,организованных для выгула собак!!!!!Где места эти?????

0  0
30.05.2019 12:34
АБОРИГЕН

30.05.2019 12:13
- гость -
Ничего, если уберешь.

0  0
30.05.2019 12:38
- гость -

Завел псину, будь добр ходить с пакетиком , как в Японии и ничего не обламались они. А то стоит краля отвернулась демонстративно когда собака гадит....

0  0
30.05.2019 12:40
- гость -

Давно пора. Глядишь и любителей подкармливать бездомных собак поубавится

0  0
30.05.2019 12:47
krash

Давно пора, все засрали и зассали. Не для кого не секрет, что собачники на улку как раз и ходят, чтобы их псины посрали на места, где будут гулять дети и ходить люди.
Вопрос, кто будет это контрлировать и как доказывать, что какаха принадлежит этой собаке а не была слеплена другой ранее.

По мне так надо хотябы начать с проверок, участковые и менты, видят идет собачник - остановили, хотяб ы проверили есть ли пакеты с собою. если енту, то уже понятно, для чего вышел. Не 100% избавление от вредителей, но хотя бы палиться начнут. щас то не стесняясь ходят гадят

"30.05.2019 12:25
бабуля
Список мест,организованных для выгула собак!!!!!Где места эти?????"
А вам кто чем обязан? завели собаку - держите ее дома. Или езжайте в деревню, или в другой город, если у нас нет таких мест. Да город не идеальный, людям то не везде есть где пройти, а тут для собак хотите места избранные. К застройщикам обращайтесь, которые заполоняют город скворешниками без площадок игровых и парковок, про такие места они вообще не слышали.

.

0  0
30.05.2019 13:12
- гость -

Надеюсь, путём сьедания, если не убрали сразу

0  0
30.05.2019 13:16
- гость -

Сам собачник, считаю верно всё это, только вот контролировать некому. 90% собачников не убирают за собакой, многие ходят без поводка или намордника. У нас даже специализированная площадка для выгула есть и ту засрали. Штрафовать бы их, но некому.

0  0
30.05.2019 13:36
- гость -

«А вам кто чем обязан? завели собаку - держите ее дома. Или езжайте в деревню, или в другой город, если у нас нет таких мест.» Тоже самое можно про машины написать, машина как и собака-имущество. Не жалуйтесь, что парковок нет и не оправдывайте порчу газонов. А то ишь, машины завели, а город парковки не предоставил-плохой такой. А то гараж не хотят свой заиметь, ждут когда удобную среду приготовят. Так и собачники-ждут площадок. Удобная среда должна быть удобна для всех. А по-существу, закон-это правильно, только бы следить за его исполнением надо бы.

0  0
30.05.2019 13:44
- гость -

За собаками однозначно убирать надо, как делают во всех цивилизованных странах.

0  0
30.05.2019 13:45
- гость -

У нас собака. Без целофанового мешочка на улицу гулять не выходим. Но таких как мы единицы. И когда смотрят на нас другие собачники, то отворачиваются и пример почему-то не берут... А жаль! Неприемлю отходы жизнедеятельности животных на улице, где ходим мы и наши дети!!!

0  0
30.05.2019 13:52
- гость -

За собаками однозначно убирать надо, как делают во всех цивилизованных странах.

Да в цивилизованных странах и ха собой убирают в первую очередь)
Вы, "господа", умудрились зас... ть даже заброшенный юбилейный парк)

0  0
30.05.2019 13:57
Гость

Что вы ровняетесь постоянно на цивилизованные страны? Чтобы было так «как у них» порядок наводить надо не с собак, да если уж на то и пошло обеспечьте спец.урнами для этих самых продуктов жизнедеятельности и так далее, о местах для выгулов вообще не стоит упоминать. Мы только пока можем деньги собирать ни создавая никаких условий

0  0
30.05.2019 14:02
майор


30.05.2019 13:16
- гость -

Штрафовать бы их, но некому.

Ну почему же некому? Остановила полиция человека с собакой Если собака без намордника или пакета с совком нету - штраф 500 рублей. Если денег нету -15 суток за нарушение порядка а собаку в собачий приют
И бюджет города пополнится на озеленение и газоны и порядок будет
То же самое и с авто бросаемыми где попало - нет денег на штраф -15 суток и афто на штрафстоянку
А то по Ленина на автобусе вообще не проедешь - кругом торчат шопы машин

0  0
30.05.2019 14:08
- гость -

вам кто чем обязан? завели собаку - держите ее дома. Или езжайте в

Странные вы, хозяева жизни)
Да не убирай дворник неделю центр города или около трц))) вобщем, собакам до вас и ваших деточек очень далеко)))

0  0
30.05.2019 14:14
- гость -

Майор, узбагойтесь)
МВД сократило до 13 пунктов список потенциально опасных пород собак, выгул которых без намордников и поводков будет запрещен. Новость ниже.

0  0
30.05.2019 14:17
Владелец соба

Радовались бы, что своими экологически чистыми продуктами жизнедеятельности мы именно на ваш газон покакали))))

0  0
30.05.2019 14:18
майор

в других странах - в японии мусоропроводов нет. Выносишь мусор на улицу там автомат урна стоит. С четырьмя зонами. Стекло, пластик, бумага и пищевые
Платишь карточкой как в трамвае или деньгами и бросаешь. Он тебя еще и снимает как банковский банкомат. Если ты бросил не тот мусор тебя найдет потом полиция и может посадить а может впарить огромный штраф

0  0
30.05.2019 14:22
- гость -

30.05.2019 13:52
- гость -

Это вы к кому сейчас обращаетесь? К себе? Судя по уровню высказывания, это так. )

0  0
30.05.2019 14:31
- гость -

Неплохо бы ввести собачий налог. Тысяч 5 в год с хвоста, думаю будет достаточно.

0  0
30.05.2019 14:45
Гость

Тоже самое скажу - завели машину держите в квартире, мне она тоже на тротуарах и газоне у дома мешает. Вот реально то если собраться гибдд и у каждого пройти собрать за этот бардак во дворах по 500 рублей вот реально эта было бы полезное дело, а то какахи мешают всем, которых при первом же дожде и нет

0  0
30.05.2019 14:49
- гость -

14:45
Гость
а то какахи мешают всем, которых при первом же дожде и нет

Не удивлюсь, если вы их ещё подсушиваете и настойки делаете.

0  0
30.05.2019 14:51
- гость -

Массовое отравление собак в одном из барнаульских дворов привлекло внимание общественности несколько дней назад. За день погибло более 4 животных, выжил только один пес. Но расправа с животными продолжается – сегодня ночью в одну из ветеринарных клиник привезли еще одну пострадавшую собаку. Как защитить питомцев от недоброжелателей и оказать первую помощь при отравлении? Подробности узнала съемочная группа телеканала «Катунь 24». Даня, так его назвали волонтеры, боится людей и совсем не лает. На ногах до сих пор плохо держится – это последствие яда, который попал в организм. У собаки поражена печень, и теперь ему предстоит долгое лечение. Возможно, всю жизнь придется принимать лекарства. Но он выжил – единственный из пяти отравленных кем-то собак. Пес уже может немного поесть. Сегодня его приготовили к выписке. Он поедет в приют, где будет проходить дальнейшую реабилитацию и ждать своего нового хозяина. Был ли он когда-то домашним, неизвестно, но поводка и ошейника не боится. Это уже не первый случай травли собак в городе. Травят не только бездомных, но и домашних, тех, кого хозяева отпускают погулять без присмотра. Зачем и кто, неясно. Но ветеринары советуют собаководам быть начеку – несчастье может произойти в любой момент.

0  0
30.05.2019 14:53
работяга

30.05.2019 14:02
майор


Если денег нету -15 суток за нарушение порядка а собаку в собачий приют
И бюджет города пополнится на озеленение и газоны и порядок будет

С чего бы бюджету пополняться,хозяина 15 суток кормить и собаку его ещё сдержать,на много бюджет пополнится?

0  0
30.05.2019 14:54
- гость -

14.45, зачем по 500, выше предлагают по 5 тр)))

0  0
30.05.2019 15:06
Яжмать)

Не понятно, а вне придомовых территорий и детских площадок можно без поводка ходить?
У нас во дворе все убирают и на поводках водят. А вот в изумрудный парк страшно с ребенком ходить. Даже на центральной аллее гуляют без поводка и на замечания огрызаются.

0  0
30.05.2019 15:06
Гость

Чем больше скворечников , тем злее люди.

0  0
30.05.2019 15:07
- гость -

"Человек собаке друг, уберет г#вно вокруг..."

0  0
30.05.2019 15:15
- гость -

Все нормальные собачники с пакетиками ходят, единицы без них. А если забыл, то другой владелец даст.

0  0
30.05.2019 15:46
Гость

К собакам и так один негатив идёт, сейчас на любого владельца с собакой на улице смотрят как на врага, взрослые осуждают, дети также отрицательно настроены и хорошо проинструктированы взрослыми что собак надо бояться они же кидаются на людей и разрывают на части...,,, Жаль что именно такое отношение к животным сейчас «в тренде»......

0  0
30.05.2019 16:25
- гость -

30.05.2019 15:46
Гость
К собакам и так один негатив идёт, сейчас на любого

Да нет, ну что вы! Адекватных людей, понимающих, что они наши братья меньшие, гораздо больше! Тенденция такая - если родители любят животных, то их дети тоже спрашивают, можно ли погладить. Но есть вообще странные особи) хотя... такие и людей также "любят")

0  0
30.05.2019 16:26
Житель правого берега Оби

30.05.2019 15:46
Гость
Жаль что именно такое отношение к животным сейчас «в тренде»......
Так извините меня... сами же собачники такое отношение и взрастили.
Раньше пуделей и болонок держали. А сейчас каждый сабачник собачками мериется, у кого стаффорд побольше.
Вот объясните мне, нафига такую зверину в квартире держать!? В чем её польза в многоквартирном доме?

0  0
30.05.2019 16:31
Житель правого берега Оби


для
30.05.2019 12:47
krash

.. завели собаку - держите ее дома. Или езжайте в деревню,...
Вот тут тоже прокомментирую. Нет уж! Живете в квартре, завели животное, вот и держите его у себя в квартире. А сли уехали в деревню- то стройте ей свой личный загон, с ограждением и бетонной лентой!
А то понаприезжают на выходные горожане со своими кобелями и отпускают их на улице погулять. А на все замечания- один ответ- она же добрая!
А мне начхать что она добрая, у меня ребенок маленький на улице гуляет, и я ему никак не объясню что она добрая.

0  0
30.05.2019 16:40
- гость -

у нас курение в автобусах никак не могут запретить, а это тем более...

0  0
30.05.2019 16:44
- гость -

А мне начхать что она добрая, у меня ребенок маленький на улице гуляет, и я ему никак не объясню что она добрая.

Учите ребенка вашего любви к животным, к природе, жучкам/паучкам а не "стройте" бетонную стену. Не надо быть злым ни в какую сторону. А на счет "не объяните"- а вы попробуйте, если собаки схватывают налету, ребенок еще умнее.
Но тут надо взаимоуважение... Которого мало в нашем миру...

0  0
30.05.2019 16:53
Гость

Мы вот тоже гуляем с собакой всегда с пакетиком и убираем за собой... Только гулять то негде, либо все завалено следами жизнедеятельности человека (стекло, бутылки и прочий хлам), либо машинами заставлено (не только у подъездов, но и на любых пространствах с травой и без) - не пройти, не проехать. Может быть все-таки каждый с себя начнет?! Машины будут ставить в гараж или на стоянку, мусор за собой в урны убирать и т.д.

0  0
30.05.2019 17:04
Житель правого берега Оби

30.05.2019 16:44
- гость -

Не переживайте, ребенок у меня растет в любви и заботе.

Но почему я и мой ребенок должен любить вашу собаку?


P.S. Я не говорю о хомячках, кошечках и попугайчиках, я именно говорю о собаках, большых собак. Стафорд, Мастифы, Лайки и овчарки.

0  0
30.05.2019 17:15
- гость -

16:53
Гость
За машину я плачу транспортный налог и акциз за топливо, а что полезного для страны и общества делают владельцы своих блоховозов? Вы хоть копейку заплатили государству или кроме как бесплатно гадить на детских площадках, ничего не умеете и не можете?

0  0
30.05.2019 17:18
- гость -

17:04
Житель правого берега Оби
Я не говорю о хомячках, кошечках и попугайчиках, я именно говорю о собаках, большых собак. Стафорд, Мастифы, Лайки и овчарки.

Возможно по причине каких либо сексуальных девиаций? Может у собачатников к большим породам, не только платонические чувства?

0  0
30.05.2019 17:20
- гость -

я именно говорю о собаках, большых собак. Стафорд, Мастифы, Лайки и овчарки....

Да половину людей не знают как выглядят эти породы, расценивают опасность только по размеру!! запрещая детям подходить к собакам-поводырям (голден, ретриверы, лабрадоры), но смело отпускать в руки джек-расселу терьеру. Ой какая маленькая собачка- иди погладь (с)

Но почему я и мой ребенок должен любить вашу собаку?

Да никто не должен никого любить, может даже не уважать, но открывать рот (ни собачнику, ни несобачнику) нельзя! Дабы не разводить скандал! А если уж появился конфликт решать мирно, без выливания помоев

0  0
30.05.2019 17:22
- гость -

Сейчас личный транспорт - необходимость! Какая необходимость держать в квартире многоквартирного дома, гавкающего блоховоза - я понять не могу.

0  0
30.05.2019 17:24
- гость -

Да никто не должен никого любить, может даже не уважать, но открывать рот (ни собачнику, ни несобачнику) нельзя!

Вот из-за такого скотског-о отношения и травят ваших поганы-х шавок. Как говорится - наскребли на свой хребет.

0  0
30.05.2019 17:28
- гость -


Да никто не должен никого любить, может даже не уважать, но открывать рот (ни собачнику, ни несобачнику) нельзя!

Вот из-за такого скотског-о отношения и травят ваших поганы-х шавок. Как говорится - наскребли на свой хребет.


Наших?? Вы читать умеете, надо мирно решать! Мирно, без скандалов, и а если случилось- избегать их.
Но нет же, вот вы почему-то полезли в бутылку и пытаетесь развести срач...

0  0
30.05.2019 17:31
- гость -

17:28
- гость -
Вы читать умеете, надо мирно решать! Мирно, без скандалов, и а если случилось- избегать их

Что решать мирно? То что блоховоз без намордника или то, что он гадит на газоне или детской площадке? Как с вами можно мирно? Вам мирно делаешь замечания, а вы в зал...бутылку сразу лезете!! Или это не так?

0  0
30.05.2019 17:37
гость

30.05.2019 17:15
- гость -

за машину ты плачешь транспортный налог чтобы тебе к этой машине дороги от дома до работы и до дачи сделали. Вот и все, что ты можешь и умеешь.
Надеюсь она у тебя в гараже стоит, а не всем прохожим во дворе мешает.

А собаки в войну много жизней спасли. Сейчас собак используют для поиска пропавших, реабилитации больных, охраны и пр. Твоя машина в любом случае обществу мало для чего сгодится, бессмысленная вещь.

0  0
30.05.2019 17:38
- гость -

Что решать мирно? То что блоховоз без намордника или то, что он гадит на газоне или детской площадке? Как с вами можно мирно? Вам мирно делаешь замечания, а вы в зал...бутылку сразу лезете!! Или это не так?

Вот поэтому начну сначала, нужна культура поведения! Культура, мать ее.. Чтоб каждый собаковладелец следил, дрессировал, убирал, не ходил там, где нельзя. А люди должны не накидываться когда это все делается, но хочется поскандалить.
А если не делается- чтобы можно было штрафовать, прям здесь и сейчас. А не придумавать свои байки, типа.. вотсынмаминойподругивиделка кто-торассказал,что вот съела собака всех детей в округе...

Чтоб обязанность была за животное, стерилизация, чипирования и прочее. А не самосуд- отравы и пр.

И хотя бы выкинуть из лексикона слово блоховоз. дОмашние собаки у ответственных хозяев- раз в месяц обрабатываются от всех паразитов)

0  0
30.05.2019 17:40
- гость -

Смешно читать, когда решили прижучить небольшое количество собак в то время, когда три четверти людского быдла гадит повсеместно, бросает на улицах окурки, обертки, бутылки, семечки, засирает природу при выезде на пикники. Даже вокруг водоема, где чужие не ходят, местные превращают берега в свалку мусора, даже вокруг гаражей, где ставят свои авто одни и те же лица, они валят мусор. Быдло!

0  0
30.05.2019 17:41
- гость -

Новый дом Змеиногорский тракт 104 П. Казалось, что в дом въехали современные интеллигентные, здраво мыслящие жильцы... Но! Всю зиму вокруг дома снег был ярко-желтого цвета и окантован бордюрками коричневого цвета. Как относиться к таким жильцам? Ужас, короче... Крик души...

0  0
30.05.2019 17:42
- гость -

17-37


На машинах больше людей спасли.

0  0
30.05.2019 17:48
- гость -

А собаки в войну много жизней спасли. Сейчас собак используют для поиска пропавших, реабилитации больных, охраны и пр. Твоя машина в любом случае обществу мало для чего сгодится, бессмысленная вещь.

Это что за детский лепет? Я сказал, что я против собак? Собак нужно содержать в соответствующих условиях - частный дом, вольер, а не хлестать её по щщам, когда она навалила около двери, пока ты неспешно натягивала рейтузы.

0  0
30.05.2019 17:51
- гость -

Как голуби достали, серут где попало, а бабки их подкармливают.

0  0
30.05.2019 17:51
- гость -

17:38
- гость -

Ты под чем то седативным или всегда такая?

0  0
30.05.2019 17:55
- гость -

17:51
- гость -
Как голуби достали, серут где попало, а бабки их подкармливают.

Голубиный вопрос можно решить ещё проще. Поголовье летающих крыс можно проредить опилками или солью. Любой гугл тебе подкинет множество рецептов.

0  0
30.05.2019 17:59
Такой

17:38
чувак, здравый смысл тебе чужд

0  0
30.05.2019 22:45
Владимир

Собаки ладно. Живу в Бобровке, коровы толпами бродят по деревне, не дикие, и гадят, где придется. Можно ли закон о говне собак применить к коровам ?

0  0
31.05.2019 10:24
- гость -

Сейчас личный транспорт - необходимость!

Какая такая необходимость? У городе по большому счету машина не нужна. С ума уже со своими ведрами посходили. Уровень ожирения в крае зашкаливает, пешком никто не ходит. Задумайтесь!!!

0  0
31.05.2019 10:48
Житель правого берега Оби

31.05.2019 10:24
- гость -

Это к вопросу о собачниках. Нафига вам кавказец на 8-м этаже? От кого защищаетесь?

А касаемо машины. Живу за городом. У меня жизненная необходимость иметь автомобиль.

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