Вторник, 3 Сентябрь, 20:20

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 66,91
€ 73,2
Обь
0см -203

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Лесные пожарыОтключения горячей водыПолитические скандалы на Алтае
Новости

В школу не пойду. Как алтайские депутаты детей и внуков в первый класс отдавали

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Романенко, Трофимов, Писарев и другие рассказали, как сходили на школьные линейки

Школы Алтайского края пополнились 30 тысячами новых учеников – именно столько первоклашек с волнением переступили порог своего нового "второго" дома после торжественных линеек 2 сентября. Родителей на торжествах в этот день было еще больше. В толпах мам, пап, бабушек, дедушек стояли депутаты Заксобрания: глава алтайских единороссов и спикер АКЗС Александр Романенко, директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев, глава регионального отделения Пенсионного фонда Борис Трофимов и другие. Они поделились с Amic.ru как провожали своих детей и внуков первый раз в первый класс.

"Она не волновалась, волновался я"

Итак, глава алтайского парламента Александр Романенко отправил в школу старшую внучку Машу. Провожали всей семьей: на фото его супруга Тамара Николаевна, дочь Татьяна, зять Александр Евстигнеев (возглавляет управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Алтайского края), внучки Саша и Маша.

Как рассказал Романенко, Маша ответственно подошла к первому дню в школе – сама выбирала бант и платье на линейку. Несмотря на требования к школьной форме, она нашла наряд по вкусу.

Первоклассница ходила на предшкольную подготовку, потому в школу шла уверенно. Александр Романенко признался, что вести внучку в первый класс ему было где-то более волнительно, чем дочь.

"Эмоции не отпускают с самого момента, как мы зашли в школьные ворота. Очень надеюсь, что Машенька найдет здесь хороших товарищей, получит исчерпывающие знания по школьной программе и найдет свой путь в этой жизни", – сказал он Amic.ru.

Борис Александрович и Борис Александрович
 

Депутат АКЗС, глава алтайского Пенсионного фонда Борис Трофимов провожал в первый класс внука Бориса. Говорит, что семья готовилась к этому событию почти год, в том числе и сам дедушка.

"Он занимался предшкольной подготовкой с математическим уклоном. Кроме того, мы объясняли ему, что он войдет в большой коллектив, что образ жизни изменится. Прощались с игрушками, с одной только еще не расстался – динозавром Плюхом – принес его с собой в школу. И мы с ним договорились, он будет брать его с собой только первую неделю. На самой линейке Борис не волновался, мы с ним недавно с охоты вернулись, так там он даже больше переживал", – рассказал Борис Трофимов.

Свой первый класс Борис Трофимов – старший помнит плохо, эмоции от проводов в школу своих, теперь уже взрослых сыновей, более свежие. Он отметил два больших отличия первоклассника сейчас и почти 30 лет назад. Первое – форма: тогда приходили кто во что горазд, теперь все строго и четко: единый красивый "лук", шевроны. За месяц до сентября родителям школьников раздали порядок подготовки детей, своеобразную дорожную карту, что именно надо успеть сделать перед школой.

Второе – содержание. "Сейчас в школе есть какой-то корпоративный дух, дети понимают, что входят в коллектив, где есть свои традиции, правила. Как сказал мой внук на линейке во время своего выступления: запомните нас, мы будем лучшими выпускниками!" – добавил Трофимов. Кстати, Борис Александрович – младший пошел в школу без телефона, родители принципиальны в этом вопросе: в школе должна быть учеба, без игр и соцсетей.

Никаких гаджетов

Депутат, директор ООО "Барнаульское дорожно-строительное управление № 4" Николай Данилин тоже отправил сына Захара в школу без гаджетов.

"Мы дадим ему кнопочный телефон из соображений безопасности, но я с ним договорился, что до пятого класса будет так, а там посмотрим, как учиться будет. Я противник гаджетов на уроках, это очень отвлекает", – сказал Николай Данилин.

Депутат добавил, что они с женой – как хороший и плохой полицейский. Его строгость в воспитании детей компенсируется мягкостью мамы.

"Я намерен помогать сыну, но учиться за него точно не буду. Родители воспитали во мне самостоятельность, я делаю так же", – отметил он.

Год назад Захар Данилин очень хотел в школу, но чем ближе к 1 сентября, тем это желание слабело.

"А тут недавно он нам говорит: в школу не пойду, учиться не буду. Но в целом морально он подготовился: учительница ему нравится, понимание, что придется рано вставать, заниматься по четыре урока, что беззаботная детсадовская жизнь закончилась – есть", – рассказал Данилин.

Уважение к учителю

Депутат АКЗС и директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев – дедушка школьников со стажем: Полина – уже третья внучка, которую он привел на линейку первоклассников. Рассказывает, что девочке очень понравилось ходить в детский сад, она не хотела с ним расставаться и переходить в какую-то там школу. Однажды даже заявила: не буду ходить в школу.

"Но вот прошла линейка, первый урок и она выбежала из школы счастливая и довольная. Ей все понравилось", – рассказал Сергей Писарев.

Писарев, кстати, с 1988 по 2000 работал в школе, сначала учителем географии, потом замдиректора по воспитательной работе. Классный руководитель Полины – его одногруппница. Как директор зоопарка он подарил всем одноклассникам внучки книжки про "Лесную сказку".

"Не знаю, как в других школах, но у нас в 121-й все по-прежнему: уважение к учителю, уважение к ученику, преемственность, дух, домашняя обстановка, как и все предыдущие годы. Почти 30 лет назад при открытии школы был написан школьный гимн. Когда сегодня его пели, я видел, как подпевали родители", – добавил депутат.

Тщательно собирался

Депутат и бизнесмен Сергей Лямин отправил в первый класс среднего сына Тимура, старшая дочь учится во втором классе.

"Я уже не на новенького, так что в этом году волнения было уже меньше. А сын и вовсе радовался. Он со своей тягой к знаниям очень хотел пойти в школу. Тимур занимается с пяти лет чтением, математикой, ходил на разные развивающие занятия, всегда увлеченно смотрит познавательные телепередачи", – рассказал Лямин-старший.

Собирался будущий первоклассник тщательно: сам выбирал всю канцелярию, рюкзак, все тщательно записывал. На линейку шел как на праздник.

Сергей Лямин подметил вот какую деталь: в его школьные годы на линейку приходили только родители, и то не всегда. Теперь же ходят целыми семьями.

"В нашей школе около 120 первоклассников, за их спинами стояли человек 500 родителей, бабушек, дедушек, другой родни", – сказал он.

Читайте также в сюжете: Парламент Алтайского края
Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

2.09.2019 14:29
- гость -

Господа единоросы, вам фото с тигрятами и детишками уже не помогут, люди уже знают вашу сущность!

0  0
2.09.2019 14:34
Варя

какие все милые

0  0
2.09.2019 14:41
- гость -

Варя, вам мило смотреть на картинки с изображением людей которые поддержали поднятие пенсионного возраста?

0  0
2.09.2019 14:46
Ируся

нормально так Трофимов семилетнего внука приучает к убийствам животных....

0  0
2.09.2019 14:46
- гость -

они уже и внуков с детьми тут протаскивают, ни стыда ни совести

0  0
2.09.2019 15:36
- гость -

Сколько же икры этими рожами сожрано.

0  0
2.09.2019 15:57
надежда

Ну что вы такие злые! Это для нас они -чиновники!.А для детей и внуков-родные люди.Всех с праздником_Днём знаний!

0  0
2.09.2019 16:03
- гость -

2.09.2019 15:36
- гость -
Ржу не могу!

0  0
2.09.2019 16:12
гость

это что за пиар такой????? нафига мне эти мерзопакостные рожи смотреть?? которые против народа!

0  0
2.09.2019 16:47
- гость -

Ну и кому интересны эти депутаты? Даже в праздник от них отбоя нет! Вы расскажите лучше о детях рабочих (если, конечно, ввиду закрытия заводов, таковые еще есть), многодетных мамаш, да тех же учителей и врачей. Расскажите, чего им стОило (во всех смыслах) собрать детишек в школу. А то - депутаты...

0  0
2.09.2019 17:30
- гость -

Господа, пишущие на Амике! Негоже писать гадкие комментарии в такой замечательный день. Уймитесь уже, злопыхатели!

Детишкам - успехов в учебе!!! Всех с праздником!

0  0
2.09.2019 17:37
- гость -

17:30, вас родители не научили, что такое хорошо, а что такое плохо? Про праздник новость тут https://www.amic.ru/news/445957/ А тут новость про депутатов едросов. Разницу улавливайте?

0  0
2.09.2019 18:39
- гость -

Зря выставили фото. Попортит сейчас народ карму, икота или понос замучает.

0  0
2.09.2019 19:19
- гость -

2.09.2019 17:37
- гость -

Нет, это вас и иже с вами не научили.

0  0
2.09.2019 19:20
- гость -

2.09.2019 18:39
- гость -

Богатый опыт? )))

0  0
2.09.2019 19:27
- гость -

Вот они! Дети у которых есть будущее в этой стране! (Ну или не в этой).

0  0
2.09.2019 19:32
- гость -

Как мило улыбаются ограбившие свой народ, купившие на ворованные деньги золотые кресты с цепями, путешествия в теплые страны, коттеджи и фотографа, чтобы рожи свои сытые лишний раз засветить.

1  0
3.09.2019 07:07
гость

а нам это надо

0  0
3.09.2019 09:19
петух с докучаево

судя по фото 121, 42 и все школы в центре... народные избранники брезгуют школами на уськова и семенова?

0  0
Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
19:51
Барнаульцу грозит штраф за катание людей на кресле, прицепленном к автомобилю 0
18:54
Девять лошадей погибли при пожаре на ферме в Ленинградской области 0
18:32
Потерявшаяся в Белоруссии девочка нашлась спустя 20 лет 1
18:26
Не нужны Барнаулу выборы мэра. Депутат АКЗС выступил против народного голосования 6
18:06
Украинские депутаты лишились неприкосновенности 5
17:48
Ольга Бузова выступит в кузбасском цирке, а потом отправится в Барнаул 2
17:21
Барнаулец наелся галлюциногенных грибов и проник в чужую квартиру, чтобы поспать 2
17:11
Грибник встретился с ленивым медведем в Залесовском районе 6
16:59
Менеджер за 200 тысяч. Вакансия из Барнаула попала в десятку самых дорогих в Сибири 4
16:55
Найдены тела 25 погибших при пожаре на корабле в Калифорнии 0
16:30
Более 600 млн рублей выделено на модернизацию объектов Барнаульского водоканала 1
16:21
Барнаульский общественный транспорт более 120 раз попадал в ДТП в этом году 5
16:04
Американским школьникам запретили читать Гарри Поттера из-за скрытых "проклятий" 0
15:49
Дороги под Барнаулом перекроют 4 и 5 сентября из-за военных колонн 0
15:31
Синицу посадили в клетку на 5 лет за призывы к насилию в отношении детей силовиков 32
15:27
Мощнейшая магнитная буря обрушилась на Землю. В сентябре будет еще одна 0
15:16
Австралиец прицепил себя к дрону и улетел на рыбалку 1
15:01
Пенсионеры Алтая с доходом выше прожиточного минимума получат бесплатные соцуслуги 0
14:54
Розенбаум рассказал о самочувствии после операции 0
14:41
Арестована фигурантка "дела Абызова", "подрывавшая" энергетическую безопасность Алтая 1
14:30
Военный инструктор погиб в танке под водой в Чите 5
14:18
Ураган "Дориан" повредил 13 тысяч домов на Багамах 0
14:12
Чиновницу, оскорбившую жителей Тулуна, отстранили от работы 8
14:01
Алтайские "Бук-М2" прикрыли командный пункт от массированного авиаудара в Сибири 14
13:54
Россиянин стал обладателем титула "Самые сильные пальцы планеты" 0
13:37
Естественная убыль населения в Алтайском крае растет 22
13:29
Самые алчные россиянки живут в Саранске. Составлен топ городов по женским запросам 4
13:19
Восемь детей погибли при нападении на школу в Китае 0
13:08
Какие праздничные мероприятия посетить в День города Барнаула 7 сентября 3
12:57
"Добрянка" опровергла появление своих магазинов в Барнауле в ближайшие два года 5
12:47
Детский сад в Кузбассе закрыли из-за повышенного уровня радиации 3
12:39
Житель Алтая предложил пенсионерке на Камчатке донести сумки и убежал с ними 3
12:29
Почему не состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной 2
12:11
Алтайская футболистка помогла сборной России выиграть матч чемпионата Европы 0
12:03
"Дети играют в мусоре": барнаульцы недовольны контейнерами у детской площадки 4
11:53
ФАС назвала шантажом прогноз о подорожании авиабилетов 0
11:49
Жительница Якутии криком отогнала напавшего на нее медведя 8
11:39
Автомобиль сгорел при странных обстоятельствах на парковке возле дома в Барнауле 12
11:23
Бийский духовой оркестр попал в Книгу рекордов Гиннесса 1
11:17
Житель Бийска продолжил ездить пьяным за рулем несмотря на недавнее жуткое ДТП 8
11:06
Площадь Свободы перекроют в Барнауле. Изменятся маршруты автобусов 0
10:54
Более 600 алтайских предпенсионеров поправят свое здоровье в санаториях 1
10:42
Барнаульская УК заплатит 250 тысяч рублей за травмированных льдом детей 1
10:35
Продюсер Розенбаума рассказал о его здоровье после операции 0
10:15
Владимир Путин назвал чиновницу, оскорбившую жителей Тулуна, непорядочным человеком 15
10:09
"Филькин мост", который жители села ждали два года, развалился сразу после открытия 11
10:01
Стало известно, когда обезглавили четырех людей у реки в Алтайском крае 2
09:51
Автор песни "Третье сентября" рассказал, что скрывается за этой датой 0
09:43
Траур навсегда: фотохроника трагедии в Беслане 1
09:33
ВТБ начинает продажи ценных бумаг на 15 млрд рублей 1
09:19
Медведи бегут от лесных пожаров к алтайским селам 5
09:02
В Алтайском крае вырос спрос на гарантийную поддержку бизнеса при получении кредитов 0
08:58
Илье Азару грозит до 300 тысяч рублей штрафа за фото с акции протеста 11
08:11
Вологодский подросток сутки пролежал у вершины Эльбруса. Его спасли 1
08:00
20 лет — лишь начало пути: ООО "Газпром газораспределение Барнаул" отметило юбилей 0
07:40
Погода в Алтайском крае 3 сентября: ожидаются дожди и заморозки 1
07:29
Многодетные семьи края получили более миллиарда рублей пособий в 2019 году 4
07:24
Каллиста, Мелания, Теона: самые необычные имена девочек назвали в Барнауле 29
07:15
Сети съедают прибыль. Алтайский бизнес отказывается строить на "пустых землях" 18
07:02
В Минсоцзащиты рассказали, как мамам в декрете помогут не терять квалификацию 1
06:48
У Бога добавки не просят: лучшие афоризмы Сергея Довлатова 4
06:16
И снова третье сентября. Интернет-мемы про день, "когда горят костры рябин" 1
06:01
Депутаты думы Барнаула исполнили указ Томенко и подняли зарплату чиновникам. И себе 17

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.