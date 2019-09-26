В полном составе. Алтайский парламент принял нового депутата-единоросса

Директор лицея из Ключевского района Владимир Репкин, победивший на дополнительных выборах в Алтайское Заксобрание, стал полноправным депутатом. На сессии 26 сентября ему вручили удостоверение, значок и усадили во фракцию "Единая Россия", передает из зала заседаний корреспондент портала Amic.ru.

На выборах 8 сентября 2019 года Репкин набрал 43,6% (6653 голоса) избирателей. Разыгрывался только один мандат и только в одном округе (№ 2, куда входят Кулундинский, Табунский, Михайловский, Ключевский районы). За место депутата с ним боролись коммунист Флюр Хакимов (он набрал 25,9% голосов, 3953 человека), справедливоросс Наталья Лебедева (16,79% или 2561 избиратель), Максим Шапошников от ЛДПР (10,62% или 1620 избирателей).

Напомним, выборы прошли из-за смерти депутата АКЗС, известного фермера Александра Гукова, который был избран по этому округу в 2016 году от "Единой России".

Таким образом, Владимир Репкин стал 68-м депутатом краевого парламента и 44-м членом фракции "Единая Россия". Кроме того, в парламенте восемь коммунистов, девять либерал-демократов и шесть справедливороссов. И один депутат вне фракций – это Андрей Волков, который месяц назад со скандалом вышел из рядов единороссов.