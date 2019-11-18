Барнаульский аэропорт отчитался о работе в сильный снегопад: задержан один самолет

Аэропорт им. Г.С. Титова работает в штатном режиме несмотря на сильный снегопад, который парализовал движение на дорогах города.

Вовремя и в штатном режиме приземлились рейсы из Москвы. Обратные перелеты в столицу также проходят в штатном режиме.

В справочной аэропорта сообщили, что по расписанию не прилетел иркутский рейс авиакомпании "Ир Аэро". Его ожидали в 4:20 по местному времени, однако вылет задержали. По расчетам пилотов самолет должен приземлиться в 8:40. Его встречают в штатном режиме.