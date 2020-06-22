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Такой день. Обыски в управлении лесами и пугало с поправками

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае за 22 июня
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 22 июня. Без коронавируса. Он – здесь.

В Алтайский край возвращается настоящее лето. В ближайшие дни в регионе потеплеет до +31 градуса, правда, без природных сюрпризов (например, в виде шквалистого ветра) не обойдется.

В Барнауле прошла операция по спасению утопающего экстремала, который прыгнул с Нового моста прямо в Обь. Вытащить мужчину удалось только с шестой попытки. В МЧС полагают, что он был в нетрезвом виде.

Поклонники творчества Виктора Цоя в день его рождения отреставрировали памятник исполнителю в Барнауле. 21 июня музыканту исполнилось бы 58 лет.

Двух молодых людей, которые сбросили 24-летнюю девушку с моста в поселке Тальменка Алтайского края, приговорили к тюремному заключению. Парней признали виновными в покушении на убийство и каждый из них получил по восемь лет колонии.

В Барнауле в ночь на 22 июня на стене одного из жилых домов Барнаула неизвестные вывесили пугало с надписью "Поправки". Выглядело оно столь реалистично, что местные жители даже испугались необычной акции протеста.

Дольщики дома на Ленина, 195а, в Барнауле, которые 6 июня вышли на массовый пикет с палатками и плакатами с требованием сдать жилое здание в эксплуатацию, пожаловались, что им хотят выписать крупные штрафы. Властей не устроило, что активисты не согласовали с ними публичное мероприятие.

В здании управления лесами Алтайского края прошли обыски. Известно, что силовики расследуют дело о превышении должностных полномочий.

В Алтайском крае началось голосование по поправкам в Конституцию для жителей труднодоступных или отдаленных районов. Так, в селе Подпалатцы Курьинского района участие в голосовании приняли двое из трех жителей, которые имеют права голосовать. Один проигнорировал плебисцит.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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