Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 22 июня. Без коронавируса. Он – здесь.
В Алтайский край возвращается настоящее лето. В ближайшие дни в регионе потеплеет до +31 градуса, правда, без природных сюрпризов (например, в виде шквалистого ветра) не обойдется.
В Барнауле прошла операция по спасению утопающего экстремала, который прыгнул с Нового моста прямо в Обь. Вытащить мужчину удалось только с шестой попытки. В МЧС полагают, что он был в нетрезвом виде.
Поклонники творчества Виктора Цоя в день его рождения отреставрировали памятник исполнителю в Барнауле. 21 июня музыканту исполнилось бы 58 лет.
Двух молодых людей, которые сбросили 24-летнюю девушку с моста в поселке Тальменка Алтайского края, приговорили к тюремному заключению. Парней признали виновными в покушении на убийство и каждый из них получил по восемь лет колонии.
В Барнауле в ночь на 22 июня на стене одного из жилых домов Барнаула неизвестные вывесили пугало с надписью "Поправки". Выглядело оно столь реалистично, что местные жители даже испугались необычной акции протеста.
Дольщики дома на Ленина, 195а, в Барнауле, которые 6 июня вышли на массовый пикет с палатками и плакатами с требованием сдать жилое здание в эксплуатацию, пожаловались, что им хотят выписать крупные штрафы. Властей не устроило, что активисты не согласовали с ними публичное мероприятие.
В здании управления лесами Алтайского края прошли обыски. Известно, что силовики расследуют дело о превышении должностных полномочий.
В Алтайском крае началось голосование по поправкам в Конституцию для жителей труднодоступных или отдаленных районов. Так, в селе Подпалатцы Курьинского района участие в голосовании приняли двое из трех жителей, которые имеют права голосовать. Один проигнорировал плебисцит.
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