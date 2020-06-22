Турбазам не разрешили работать

На календаре 22 июня, а турбазы все еще закрыты. Все из-за того, что в Республике Алтай и в Алтайском крае продлили ограничения для туркомплексов. Они не смогут принимать отдыхающих вплоть до 2 июля. Пока в регионах работают санатории и туробъекты с медицинской лицензией.

Предприниматели не понимают: как эти полторы недели простоя помогут в борьбе с COVID-19 и почему одним принимать отдыхающих можно, а другим – нет.

"Мы не понимаем, почему открывают юг страны, в Москве – бассейны и фитнес-клубы. Что у нас-то не так? На днях я был в Барнауле, в одном из строительных магазинов города. Там огромные толпы людей на кассах, никто положенный масочный режим не соблюдает. Заразиться здесь намного проще, чем в любой гостинице, в которой регулярно проводят дезинфекцию и заселяют в отдельные номера", – отмечает собственник гостевого дома "Оазис" в Яровом.

Большинство турбаз на Алтае рассказали, что принимали гостей и в мае, и в июне. Владельцы знают, что это запрещено, понимают, что рискуют, но другого выхода из сложившейся ситуации не видят. Для многих летний сезон – единственное время дохода.

Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.