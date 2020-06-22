Плановая медпомощь возобновится в Алтайском крае поэтапно и не везде сразу. Владельцы турбаз негодуют из-за продления ограничений, а еще на одном предприятии произошла вспышка COVID-19. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Теперь в регионе 3371 инфицированный, среди них 343 ребенка.
За минувшие сутки:
- в Барнауле зафиксировали 40 заболевших;
- в Тальменском районе – 5;
- в Камне-на-Оби, Рубцовске, Славгороде – по 4;
- в Курьинском районе – 3;
- в Заринске, Новоалтайске, Первомайском районе – по 2;
- в Бийске, Горняке, Благовещенском, Волчихинском, Мамонтовском, Михайловском, Поспелихинском районах – по 1.
За весь период пандемии вылечились 2257 человек, скончались 55 пациентов. Остальные продолжают лечение. Тяжелобольных уже 62 человека, на аппарате ИВЛ – 18.
На Бийском олеумном заводе среди сотрудников выявили 15 зараженных. Часть из них госпитализирована, а те, у кого нет симптомов заболевания, лечатся на дому. Об этом сообщила заместитель руководителя краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Резкий скачок по числу инфицированных произошел на выходных. По данным оперштаба на 22 июня, в Бийске 187 заболевших.
Плановую медицинскую помощь в Алтайском крае будут возобновлять пошагово. Но приступить к работе на первом этапе смогут только в 43 муниципалитетах региона. Среди них шесть городов – Алейск, Белокуриха, Заринск, Камень-на-Оби, Рубцовск, Бийск – и 37 районов.
Барнаул в этот список не попал из-за неблагоприятной эпидобстановки (краевой центр – лидер по числу заболевших). Когда именно плановая медпомощь вернется в краевой центр, будет зависеть от эпидситуации.
На первом этапе возобновятся минимальные объемы плановой помощи. В регионе вернут медосмотры для санаторного лечения, допуска к отдыху в оздоровительный лагерь, диспансерное наблюдение детей до года, профосмотры для людей, которые задействованы в сложных условиях труда, а также часть оказания стоматологической и офтальмологической медпомощи.
На календаре 22 июня, а турбазы все еще закрыты. Все из-за того, что в Республике Алтай и в Алтайском крае продлили ограничения для туркомплексов. Они не смогут принимать отдыхающих вплоть до 2 июля. Пока в регионах работают санатории и туробъекты с медицинской лицензией.
Предприниматели не понимают: как эти полторы недели простоя помогут в борьбе с COVID-19 и почему одним принимать отдыхающих можно, а другим – нет.
"Мы не понимаем, почему открывают юг страны, в Москве – бассейны и фитнес-клубы. Что у нас-то не так? На днях я был в Барнауле, в одном из строительных магазинов города. Там огромные толпы людей на кассах, никто положенный масочный режим не соблюдает. Заразиться здесь намного проще, чем в любой гостинице, в которой регулярно проводят дезинфекцию и заселяют в отдельные номера", – отмечает собственник гостевого дома "Оазис" в Яровом.
Большинство турбаз на Алтае рассказали, что принимали гостей и в мае, и в июне. Владельцы знают, что это запрещено, понимают, что рискуют, но другого выхода из сложившейся ситуации не видят. Для многих летний сезон – единственное время дохода.
Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.
Пляжи Ярового готовы к открытию, но работать не могут.
На днях специалисты подготовили пляжи "Причал-22", "Причал-42" и "Причал-55" на озере Большом Яровом, на которых провели водолазное обследование и очистили дно акватории в границах заплыва. Владельцы пляжей развернули семь спасательных постов, а границы в местах купания обозначили красно-оранжевыми буйками.
Как уточнили в Роспотребнадзоре региона, открыть пляжный сезон в Алтайском крае возможно только на третьем этапе снятия ограничений. Когда он наступит, никто сказать не может. Нам еще и до второго далеко.
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- как получить выплаты на детей до 3 лет;
- кто может получить и 5, и 10 тыс. на ребенка;
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О работе
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
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О профилактике
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