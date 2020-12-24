Дар тайги. Чем полезен салат из папоротника и где его попробовать

Раньше праздничные застолья редко обходились без оливье и селедки под шубой. Но сейчас все больше людей выбирают правильное питание и заменяют тяжелые блюда с майонезом на более здоровые и легкие альтернативы. Тем более что приготовление традиционных салатов, как правило, занимает много времени и добавляет хлопот по уборке кухни.

Так почему бы не попробовать удивить гостей чем-нибудь необычным на новогоднем столе? Сейчас в магазинах представлен большой выбор готовых салатов, которые не только сэкономят время, но и добавят изюминку в праздничный ужин. Одно из таких легких и необычных блюд – салат из папоротника от торговой марки "Полезные продукты".

Салат из папоротника – это уже готовая к употреблению закуска. Растение не нужно вымачивать и варить: достаточно просто открыть баночку и разложить по тарелкам. В качестве тары используется стеклянная банка, что позволяет увеличить срок хранения и сохранить изначальный вкус продукта.

Закуску готовят из высококачественного сырья – свежего урожая папоротника лесов Горной Шории. Такой папоротник богат клетчаткой, витаминами и антиоксидантами. В состав растения входят такие минералы, как кальций, калий, магний, йод, марганец, натрий, сера и фосфор. Благодаря своим полезным свойствам, папоротник:

укрепляет иммунитет;

благоприятно воздействует на сердечно-сосудистую систему;

помогает нормализации уровня сахара в крови;

полезен для щитовидной железы;

нормализует работу ЖКТ;

замедляет процессы старения клеток, помогает продлить молодость.

Купить салат из папоротника от ТМ "Полезные продукты" можно в торговой сети "Быстроном". Закуска представлена в двух видах: острая и с клюквой, поэтому каждый гость сможет выбрать вариант по душе.

"Полезные продукты"

Тел: +7 (3852) 53-90-30

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