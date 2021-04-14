12 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

12 пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2849.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 87 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 48 374 человека. Выздоровели 43 382 человека (+102 за сутки).

Новые случаи распределились следующим образом: Барнаул – 24, Бийск – 13, Рубцовск – 8, Алейск, Петропавловский район -– по 4 заболевших, Яровое, Бийский, Поспелихинский районы – по 3 заболевших, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Благовещенский, Егорьевский, Кулундинский, Ребрихинский, Советский районы – по 2 заболевших, Заринск, Славгород, Быстроистокский, Завьяловский, Косихинский, Михайловский, Новичихинский, Смоленский, Тогульский, Хабарский, Шипуновский районы – по одному заболевшему.

В тяжёлом состоянии сейчас находится 201 пациент, из них 87 подключены к аппаратам ИВЛ.