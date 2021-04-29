Шесть человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Шесть пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2957.
За сутки в лабораториях подтвердили ещё 79 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 49 588 человек. Выздоровели 44 442 человека (+72 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 26, Бийск – 10, Рубцовск – 9, Родинский район – 4, Камень-на-Оби – 3, Славгород, Смоленский, Бийский, Павловский, Ребрихинский, Третьяковский районы – по 2 заболевших, ЗАТО Сибирский, Новоалтайск, Баевский, Благовещенский, Бурлинский, Залесовский, Заринский, Зональный, Калманский, Крутихинский, Локтевский, Немецкий национальный, Табунский, Хабарский, Целинный районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 226 пациентов, из них 83 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободны 472 койки.
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