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Мурашко заявил, что COVID за сутки может развиться до среднетяжёлого состояния

, ИА "Амител"
Этот фактор, по мнению министра, должен стать аргументом в пользу вакцинации
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция у некоторых пациентов протекает молниеносно. За сутки болезнь может развиться от лёгкого до среднетяжёлого состояния, рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"У ряда пациентов сейчас инфекция развивается молниеносно, быстро очень прогрессирование идёт. От лёгкого до среднетяжёлого может поменяться состояние в течение суток", – цитирует его ТАСС.

По словам министра, этот фактор должен стать весомым аргументом в пользу вакцинации от коронавируса. 

Ранее Мурашко заявил, что несколько регионов России уже совсем близки к победе над коронавирусом. Он отметил, что нужно даже в стабильных регионах создать пул вакцинированных людей.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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