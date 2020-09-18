Будут ли продавать алкоголь на День города 2020 в Барнауле?

19 сентября в связи с празднованием 290-летия Барнаула в магазинах ограничат продажу алкоголя. Такое постановление в августе подписал мэр Вячеслав Франк.

Согласно документу, предприятиям розничной торговли рекомендовано не продавать алкоголь и пиво 19 сентября с 9:00 до 21:00 (то есть в то время, когда в обычный день продажа этой продукции разрешена). Уже сейчас в магазинах появились объявления о том, что в субботу купить алкоголь не получится.

Напомним, такая мера в День города применяется на протяжении последних лет. Как ранее отмечали власти, это необходимо для того, чтобы обеспечить общественный порядок в местах массового скопления людей.