Избавить от волокиты. Спикер АКЗС Романенко анонсировал упрощение работы учителей

На федеральном уровне готовят поправки в закон, которые избавят учителей от большого объема бумажной работы. Об этом рассказал спикер Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко в Общественной приемной председателя партии "Единая Россия". К нему в этот день как к главному алтайскому депутату обратились сразу два педагога.

Заместитель директора школы № 118 Барнаула Константин Ерофеев рассказал, что часто учителям приходится собирать данные для органов соцзащиты, заносить их в специальные формы или собирать статистическую, справочную информацию для различных общественных советов при органах власти.

"Нередко похожая информация уже есть в открытом доступе на сайте школы. По крайней мере, в городе за этим следят четко. Но не все этими данными пользуются или запрашивают ту же информацию, но по каким-то особым параметрам. Директора, как люди исполнительные, не могут проигнорировать такие просьбы, но в конечном итоге работа ложится на классных руководителей", – рассказал он.

Завуч барнаульской школы № 31 Анна Белоусова добавила, что такая нагрузка мешает учебному процессу.

Александр Романенко рассказал, что часто слышал об этой проблеме от учителей. О ней говорят и сами педагоги, и руководители учреждений образования. Краевые депутаты неоднократно передавали свои предложения по изменению системы отчетности федеральным коллегам.

"На сегодняшний день в Госдуме по инициативе фракции "Единая Россия" и Министерства просвещения Российской Федерации уже готовится законопроект, который отрегулирует весь объем бумажной работы, ведущийся в школах. Основной принцип: школы нужно избавить от бумажной волокиты, кроме обязательного минимума документооборота. Все остальное необходимо из школы выводить, пусть этим занимаются чиновники. Педагог должен заниматься главным – учить наших детей. Главное, что сегодня это все поняли", – сказал председатель АКЗС.