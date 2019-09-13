Спикер АКЗС призвал муниципалитеты активнее участвовать в краевых программах

Районы и города края имеют возможность получать деньги на ремонт важных социальных объектов и другие местные инициативы, только надо активнее участвовать в краевых программах. К этому властей Залесовского района призвал председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко во время визита в район.

"Перед краевыми и муниципальными органами власти сегодня стоит задача наиболее эффективного расходования средств по федеральным и региональным программам. Но есть еще одна прекрасная программа, которая получает все большую популярность у муниципалитетов – проект поддержки местных инициатив. Его реализация начиналась с 40 млн рублей в год, а сейчас мы сразу закладываем 120 млн и не сомневаемся, что объем заявок будет гораздо больше", – сказал председатель АКЗС.

Этот проект предполагает заявки от районов и городов на ремонт социальных объектов и улучшение благоустройства населенного пункта, поддержанного жителями.

Александр Романенко похвалил Залесовский района за активное участие в программе: в год здесь реализуют семь проектов по программе инициативного бюджетирования.

"Задача для муниципалитетов – запланировать как можно больше таких инициатив. Надо готовить проекты, сметы, заявки, пусть они лежат и ждут своей очереди. Это лучше, чем оказаться в ситуации, когда деньги есть, а мы не можем их освоить", – добавил Романенко.

Спикер АКЗС побывал в районном Доме культуры, где сейчас делают ремонт по проекту "Культура малой Родины" партии "Единая Россия". Здание было построено почти 60 лет назад и ни разу в нем не было капитального ремонта. В 2018 году за счет средств местного бюджета перекрыли кровлю. В 2019-м начали текущий ремонт на субсидии в 4,3 млн рублей из краевого бюджета по проекту и на средства из местного (323 тысячи). Заменили окна, двери, отремонтировали фасад, восстановили мозаику.

"Но вскрылись дополнительные работы, которые мы раньше не планировали. Деревянные перекрытия, стропила пришли в негодность", – рассказала директор многофункционального культурного центра (подразделением которого является Дом культуры) Оксана Пахорукова. Кроме того, нужно менять электропроводку, противопожарную сигнализацию, отопление. Это плюс еще 3 млн рублей.

По словам Александра Романенко, правительство уже получило документы от района на допфинансирование и рассматривает этот вопрос.

На контроле и Дом культуры в селе Черемушкино, построенный еще в 1896 году. Там в 2014 году по программе "Культура Алтайского края" была перекрыта кровля, но зданию необходим серьезный капитальный ремонт.