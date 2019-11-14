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В Барнауле продолжают высаживать деревья, несмотря на снег и мороз

, ИА "Амител"
Власти города уверяют, что деревья смогут прижиться

Работники МУП "Горзеленхоз" в Барнауле продолжают восстанавливать посадки деревьев по гарантийным обязательствам. Высаживают, несмотря на снег и холод. В мэрии краевой столицы сообщают, что предстоит заменить еще более 50 высохших деревьев на центральных улицах и проспектах города. Это проспект Ленина, улицы Малахова, Профинтерна, Змеиногорский тракт и другие.

Деревья высаживают вместо неприжившихся растений, которые были посажены в 2017-2018 годах.

Как пояснили специалисты, посадку крупномерных деревьев с комом возможно производить круглый год. Предпочтительным сезоном является осенне-зимний период.

"В это время дерево наименее чувствительно к внешним воздействиям – оно находится в состоянии глубокого покоя. Благодаря этому резкое изменение среды обитания для него будет не столь критичным. Ком земли в промерзшем состоянии не рассыпается при транспортировке и не требует сложной упаковки", – говорится в сообщении на сайте мэрии.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

14.11.2019 09:48
- гость -

Что не так?

14.11.2019 10:17
самый умный житель

Поскольку я большой знаток этой сферы, то скажу, что делать так, нельзя, потому что растениям холодно.

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