В Барнауле продолжают высаживать деревья, несмотря на снег и мороз

Работники МУП "Горзеленхоз" в Барнауле продолжают восстанавливать посадки деревьев по гарантийным обязательствам. Высаживают, несмотря на снег и холод. В мэрии краевой столицы сообщают, что предстоит заменить еще более 50 высохших деревьев на центральных улицах и проспектах города. Это проспект Ленина, улицы Малахова, Профинтерна, Змеиногорский тракт и другие.

Деревья высаживают вместо неприжившихся растений, которые были посажены в 2017-2018 годах.

Как пояснили специалисты, посадку крупномерных деревьев с комом возможно производить круглый год. Предпочтительным сезоном является осенне-зимний период.

"В это время дерево наименее чувствительно к внешним воздействиям – оно находится в состоянии глубокого покоя. Благодаря этому резкое изменение среды обитания для него будет не столь критичным. Ком земли в промерзшем состоянии не рассыпается при транспортировке и не требует сложной упаковки", – говорится в сообщении на сайте мэрии.