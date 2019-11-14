В Барнауле за несколько минут провели патриотическую акцию по очистке танка от снега

Активисты убрали снег с памятника / Фото: barnaul.org

В Барнауле в четверг, 14 ноября, состоялась патриотическая акция по очистке от снега танка Т-34 у кинотеатра "Мир" – на бульваре Защитников Сталинграда, сообщается на официальном сайте города.

Активисты убрали снег с памятника и привели в порядок территорию около него. Участниками акции совместно с комитетом по делам молодежи, культуре, физической культуре и спорту администрации района стали студенты Барнаульского лицея железнодорожного транспорта.

"Вместе дело спорится, работа была выполнена в считанные минуты", – говорится в сообщении.