Снежный апокалипсис завтра: мощнейший шторм вновь будет бушевать на Алтае

Снег, метели и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае 23 и 24 января. А начнет ухудшаться погода уже сегодня, 22 января.

Как рассказали amic.ru в региональном ЦГМС, во второй половине дня 22 января и ночью 23 января в край нагрянет снег, метели, на дорогах образуется сильная гололедица и снежные заносы. Ветер будет достигать 15-20 м/с. При этом большая часть максимальных порывов ветра пройдет по южным и восточным районам Алтайского края, уточняют в гидрометцентре.

Ночью и днем 24 января неблагоприятные погодные условия сохранятся. В этот день в регионе будет идти мокрый снег, а на юге ожидаются сильнейшие осадки и гололед. Порывы ветра составят 18-23 м/с, а местами 25-27 м/с. На дорогах снежные заносы и сильная гололедица. На этот день объявлено штормовое предупреждение. К вечеру шторм стихнет, но непогода снова вернется 25 января, сообщили в ЦГМС.

Синоптики добавили, что ожидаемая непогода будет сопоставима с сильнейшим штормом, который обрушился на регион перед Крещением. В краевом правительстве, в свою очередь, заявляли, что ураган будет даже сильнее, чем 17 января.

Напомним, что ужасная непогода на прошлой неделе осложнила ситуацию на дорогах края. В Алтайском крае произошло много массовых аварий. Так, на трассе Барнаул – Новоалтайск столкнулись 30 автомобилей, пострадали четыре человека. На направлении Барнаул – Павловск в массовое ДТП попали 15 автомобилей. Погибло два человека. Трассы были закрыты для движения автомобилей. Было отменено более сотни междугородних автобусных рейсов, в некоторых поселках произошло отключение электроэнергии.