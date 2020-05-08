Порядка 20 объектов, название которых приурочено к событиям Великой Отечественной войны, отремонтируют в рамках проекта "Улица Победы" в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального Минтранса.

Как рассказали в ведомстве, улицы обновят в следующих муниципалитетах края: Благовещенском, Завьяловском, Ключевском, Красногорском, Краснощековском, Михайловском, Петропавловском, Тюменцевском, Угловском, Целинном и Шелаболихинском.

Кроме того, аналогичные мероприятия пройдут и в городах региона. Так, в Барнауле дорожники отремонтируют площадь Победы, а также участки улиц Малахова, Юрина и Кавалерийской.

Отмечается, что основная задача проекта "Улица Победы" – не только приведение улиц, проспектов и площадей в нормальное состояние, но и повышение внимания граждан к российской истории и подвигу советского народу в Великой Отечественной войне.