Еще 120 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай выявили 120 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число инфицированных достигло 10 215 человек.

Диагноз подтвердился у 30 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у одного ребёнка; у 23 жителей Майминского района; у 14 жителей Шебалинского района, в том числе у двух детей; у 13 жителей Кош-Агачского района, в том числе у двух детей; у 13 жителей Усть-Канского района; у семи жителей Улаганского района; у шести жителей Онгудайского района; у четырёх жителей Чемальского района, в том числе у одного ребёнка; у четырёх жителей Чойского района; у трёх жителей Турочакского района; у трёх жителей Усть-Коксинского района.

Также врачи зарегистрировали два случая смерти пациентов с коронавирусом. Скончались 46-летний житель Майминского района и 41-летняя жительница Горно-Алтайска. Медики диагностировали у них коронавирусную инфекцию и пневмонию.

Таким образом, за все время в регионе зафиксировано 92 летальных случая, в том числе 86 – от COVID-19, шесть – от иных причин. Выздоровел 8051 человек, из которых 100 – за последние сутки.