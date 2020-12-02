В Сибири массово скупают елочные шары в масках

Красноярская фабрика елочных игрушек недавно начала выпускать шары с изображением масок. Как сообщает РИА Новости, новинка оказалась настолько популярна у сибиряков, что производителю пришлось перевести сотрудников в усиленный режим работы, чтобы обеспечить потребности заказчиков.

По словам заместителя руководителя компании Артема Денисовича, после распространения информации о новой коллекции стали поступать заказы не только из Красноярского края, но и из других регионов России.

"Выпускать будем сколько сможем, пока порядка 100-120 штук в день. У нас все игрушки ручной работы, – уточнил Денисович. – Выпускать будем до 31 декабря. Уже более 300 запросов, со всей России идут заказы".

По словам Денисовича, шар в маске можно приобрести за 350 рублей.

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