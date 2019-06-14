В середине июня состоится традиционная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Рассказываем, когда и где посмотреть прямую линию, а также на какие вопросы россиян глава государства отвечал в прошлом году.
Что такое прямая линия с президентом страны?
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным – это ежегодная телепрограмма, в ходе которой глава государства в прямом эфире отвечает на волнующие россиян вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки. Очень часто президент дает поручения членам правительства и региональным властям, не дожидаясь конца прямой линии. В 2019 году прямая линия с президентом пройдет в 17-й раз.
Когда состоится прямая линия с Путиным в 2019 году?
В 2019 году прямая линия с президентом состоится 20 июня в 12:00 по московскому времени.
Где посмотреть прямую линию с президентом?
Посмотреть прямую линию можно в эфире телеканалов "Первый", "Россия 1", "Россия 24", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанций "Маяк", "Вести FM" и "Радио России".
Как прошла прямая линия в 2018 году?
В 2018 году общение Владимира Путина с народом длилось 4 часа 20 минут. Президент успел ответить на 79 вопросов. Самым продолжительным был эфир 2013 года – тогда президент общался с жителями страны 4 часа 47 минут. А вот рекорд по ответам на вопросы президент поставил в 2011 году – тогда ему удалось ответить на 90 вопросов жителей страны.
В адрес главы государства поступило около 2,7 млн вопросов (рекордные 3,25 млн вопросов были в 2015 году).
Какие вопросы задавали Владимиру Путину в 2018 году?
Чаще всего президенту задают вопросы на социальную тему. В 2018 году Владимиру Путину задали 35 таких вопросов. Прозвучали вопросы о повышении пенсионного возраста, о борьбе с раком, о ТБО. Также в ходе прямой линии прозвучал вопрос о закрытии школы в селе Старая Суртайка Алтайского края. Сельчане просили оставить школу, которой уже 19 лет. Школа была сохранена, ремонт в образовательном учреждении был на личном контроле у губернатора Алтайского края Виктора Томенко.
А вот депутат Госдумы от Алтайского края от КПРФ, известный писатель и журналист Сергей Шаргунов дозвонился на прямую линию с президентом Владимиром Путиным и спросил его, почему в России так жестко наказывают за лайки и репосты в интернете.
Также жители страны задавали вопросы о международной и внутренней политике (14 и 11 вопросов соответственно), экономике (девять вопросов): конфликте с Западом, о выводе российских военных из Сирии, об ипотечном кредитовании, о ценах на бензин, о составе правительства. Прозвучали и личные вопросы: Владимира Путина спросили, умеет ли он над собой смеяться, какой совет отца он бы дал своим внукам, когда он поверил в Бога.
Комментарии