Документ первой важности. Кто готовит бюджет Алтая и как его принимают?

В Алтайском крае составляет и исполняет бюджет региональное Министерство финансов. Но участвует в процессе все правительство. Каждое министерство и управление готовит информацию по своему направлению: сколько средств на следующий год нужно для функционирования разных сфер. От здравоохранения до культуры.

Готовый проект бюджета кладут на стол губернатору региона. После его согласования документ уходит в Счетную палату региона и Алтайское краевое Законодательное собрание. СП дает оценку расходования средств, а АКЗС дорабатывает и утверждает документ.

Кстати, всегда вместе с бюджетом разрабатывают и принимают бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Это та самая казна, из которого финансируется работа медучреждений по системе ОМС.

Справка:

Бюджет верстают всегда на три года вперед. Например, в конце 2019 года будут принимать бюджет на 2020 год и плановые 2021-2022 годы. В следующем году возьмут за основу бюджет-2021, актуализируют его и примут вместе с плановыми документами на 2022-2023 годы. И так дальше.