Документ первой важности. Кто готовит бюджет Алтая и как его принимают?

Очень часто депутаты разных уровней на вопрос "чем вы там занимаетесь" отвечают: законы принимаем, главный из них – бюджет. Что это за документ, зачем он всем так нужен, кто его делает – об этом и не только в нашем материале.
Бюджет, говорите? А что в нем такого важного?
Кто составляет этот документ?
В Алтайском крае составляет и исполняет бюджет региональное Министерство финансов. Но участвует в процессе все правительство. Каждое министерство и управление готовит информацию по своему направлению: сколько средств на следующий год нужно для функционирования разных сфер. От здравоохранения до культуры.
Готовый проект бюджета кладут на стол губернатору региона. После его согласования документ уходит в Счетную палату региона и Алтайское краевое Законодательное собрание. СП дает оценку расходования средств, а АКЗС дорабатывает и утверждает документ.
Кстати, всегда вместе с бюджетом разрабатывают и принимают бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Это та самая казна, из которого финансируется работа медучреждений по системе ОМС.
Справка:
Бюджет верстают всегда на три года вперед. Например, в конце 2019 года будут принимать бюджет на 2020 год и плановые 2021-2022 годы. В следующем году возьмут за основу бюджет-2021, актуализируют его и примут вместе с плановыми документами на 2022-2023 годы. И так дальше.
Почему над бюджетом все так долго работают?
Процесс формирования бюджета на следующий год идет в течение всего года. Например, в 2019 ряд прогнозных данных должны поступить в Минфин уже в июне, основные параметры предварительного прогноза социально-экономического развития Алтайского края – к середине июля, проекты госпрограмм – к началу августа и так далее.
АКЗС получает проект бюджета не позднее 5 октября. Но это пока. На сессии 26 сентября депутаты перенесут этот срок на 1 ноября.
Когда документ – а это увесистая стопка бумаг – поступает в парламент, депутаты рассматривают его с нескольких сторон: с профессиональной – комитет по бюджету и налогам, а затем и все остальные комитеты АКЗС, с политической (соблюдение интересов разных категорий населения) – все фракции парламента.
Затем проходят публичные слушания, где депутаты, общественники, эксперты, а также простые жители высказывают свои замечания.
Следующий этап – первое и второе чтение на заседаниях АКЗС. Во время первого (в 2019 году это произойдет в конце ноября) депутаты голосуют за или против основных параметров: доходы, расходы, дефицит. Затем почти месяц на обсуждение постатейного распределения средств. Именно на данном этапе решается, что в этом году можно больше денег направить на культуру и меньше на спорт. Или наоборот.
Второе (оно же окончательное) чтение пройдет уже в декабре.
А могут ли депутаты не принять бюджет?
Технически такое возможно. Непринятие – это когда за бюджет проголосовало менее половины депутатов (а их в АКЗС 68). В таком случае документ возвращают на доработку в правительство. До утверждения бюджета депутатами средства из него использоваться не могут.
На практике такое маловероятно. Несмотря на то, что финансовый документ – это "вам не рубль, чтобы всем нравиться", и всегда есть депутаты, которые не согласны с расходами на что-то или наоборот недостатком средств на какие-то направления, большинство народных избранников бюджет поддерживают. Кто не согласен – предлагает свои поправки.
Хорошо. Приняли бюджет. Что дальше?
А дальше начинается его исполнение. В течение года все министерства и ведомства работают строго в рамках отведенной им суммы. Каждый рубль прописан под конкретную программу или направление. Ежемесячно представители Минфина приходят в АКЗС и рассказывают об исполнении бюджета: сколько и на что потратили.
Но возможна корректировка принятого бюджета. Ее снова готовит Минфин, а принимают депутаты. В течение года правки могут вносить несколько раз. Например, если регион получает дополнительные средства федерального бюджета. А раз пополняется строка доходов, то и расходы можно увеличить. Так было в 2019 году, когда бюджет подрос на 6 млрд рублей, из них 1,5 млрд ушло на зарплаты работникам бюджетной сферы, остальные на объекты теплоснабжения, переселение из аварийного жилья и другие направления. Или регион собирает больше налогов, чем было запланировано. Бывает, когда корректировать бюджет приходилось из-за непредвиденных расходов. Например, в 2018 году выборов губернатора не должно было быть. Но Александр Карлин ушел в досрочную отставку, для выборов нового главы региона в казне пришлось найти 350 млн рублей.
Доходы регионального бюджета состоят из трех частей:
- Налоговые доходы (акцизы, налог на доходы физических лиц, налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, налог на совокупный доход, транспортный налог – то, что собирают в регионе и что остается в региональной казне).
- Неналоговые доходы (доходы от государственной и муниципальной собственности и от деятельности с ней (сдача в аренду и продажа имущества), административные платежи и штрафы).
- Безвозмездные поступления (дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты – все из федерального бюджета).
Расходы из бюджета идут по направлениям:
- социальная политика (социальное обслуживание и обеспечение населения);
- образование;
- национальная экономика (агропромышленное хозяйство, лес, дороги, транспорт);
- здравоохранение;
- ЖКХ;
- межбюджетные трансферты (средства городам и районам);
- национальная безопасность (правоохранительная деятельность, юстиция, миграция, мобилизационная подготовка);
- общегосударственные вопросы (органы власти, суд, выборы);
- культура;
- физическая культура и спорт;
- охрана окружающей среды.
Ну а дефицит – это разница между расходами и доходами. Чтобы его покрыть, регион может брать бюджетные кредиты, коммерческие кредиты или покрывать за счет оптимизации некоторых расходов.
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