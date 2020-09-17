Ты сюда не ходи. Какие дороги перекроют в Барнауле на День города?

Какие дороги перекроют в центре Барнаула?

С 9:00 до 20:30 будет перекрыт проспект Социалистический от улице Молодежной до улицы Димитрова (площадь Сахарова).

С 9:00 до 13:00 поэтапно закроют для проезда участки главного проспекта города: четная и нечетная стороны проспекта Ленина в границах Строителей и улицы Партизанской.

С 13:00 до 21:00 – нечетная сторона Ленина от Молодежной до Димитрова.

Чтобы все желающие барнаульцы и гости города могли посмотреть авиашоу пилотажной группы "Стрижи" и праздничный фейерверк, с 15:00 до 21:30 закроют для движения участки улиц и проездов в районе нового моста:

– четная и нечетная стороны проспекта Ленина от улицы Ползунова до площади имени Баварина;

– автомобильная дорога, ведущая от пр. Ленина до ул. Мамонтова;

– автомобильная дорога, ведущая от ул. Максима Горького до площади им. В.Н. Баварина;

– правоповоротный съезд с Нового моста к пл. им. В.Н. Баварина;

– правоповоротный съезд с автомобильной дороги, ведущей от ул. Мамонтова к Новому мосту, к пл. им. В.Н. Баварина.