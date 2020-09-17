Ты сюда не ходи. Какие дороги перекроют в Барнауле на День города?

В день города Барнаула 19 сентября в центре города пройдут несколько крупных мероприятий, включая выступление "Стрижей" и салюта над Обью. Основные городские магистрали в этот день перекроют. Рассказываем, какие именно участки улиц и в какое время.
С 9:00 до 20:30 будет перекрыт проспект Социалистический от улице Молодежной до улицы Димитрова (площадь Сахарова).
С 9:00 до 13:00 поэтапно закроют для проезда участки главного проспекта города: четная и нечетная стороны проспекта Ленина в границах Строителей и улицы Партизанской.
С 13:00 до 21:00 – нечетная сторона Ленина от Молодежной до Димитрова.
Чтобы все желающие барнаульцы и гости города могли посмотреть авиашоу пилотажной группы "Стрижи" и праздничный фейерверк, с 15:00 до 21:30 закроют для движения участки улиц и проездов в районе нового моста:
– четная и нечетная стороны проспекта Ленина от улицы Ползунова до площади имени Баварина;
– автомобильная дорога, ведущая от пр. Ленина до ул. Мамонтова;
– автомобильная дорога, ведущая от ул. Максима Горького до площади им. В.Н. Баварина;
– правоповоротный съезд с Нового моста к пл. им. В.Н. Баварина;
– правоповоротный съезд с автомобильной дороги, ведущей от ул. Мамонтова к Новому мосту, к пл. им. В.Н. Баварина.
18 сентября с 16:00 до 18:00 движение транспорта будет закрыто на проезде по адресу: улице Водников, 11, в Затоне.
С 19:00 до 21:00 – на проезде от ул. Новосибирской до дома № 16в по ул. Новосибирской в микрорайоне Новосиликатном.
19 сентября с 8:00 до 20:00 будут закрыты подъезды к площади в районе Дворца культуры "Южный" (ул. Чайковского, 21).
С 12:00 до 20:00 перекроют участок улицы Георгия Исакова от четной стороны ул. Островского до нечетной стороны ул. Островского.
На общественном транспорте. Автобусы будут пускать в отличие от автомобилей. В комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города сообщили, что после проведения праздничного салюта транспорта будет ходить до самой ночи. Сесть на автобус можно будет на проспекте Ленина в районе площади Баварина. Также на площади Спартака и Спартака-2. Будут организованы дополнительные трамвайные маршруты на пр. Социалистическом, в районе пл. Свободы, на пр. Красноармейском, в районе пл. Спартака.
Комментарии
Приречную не будут перекрывать? А то я там живу, и с работы как раз в это время поеду.
Капец и как работать в перекрытом городе.
17.09.2020 12:36
Alex1976
Таксист штоле?
Как же они машину то оставят дома, на транспорте до речного доехать не царское дело
17.09.2020 12:55
Гость
Как же они машину то оставят дома,
Кто они??
А сам то из каких будешь?