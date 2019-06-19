228 депутатов будет избрано в Алтайском крае в Единый день голосования 8 сентября 2019 года. В том числе полностью переизбираются Змеиногорский райсовет, а также по одному депутату выбирают в парламент Алтайского края, Барнаульскую и Бийскую гордумы. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Избирательной комиссии региона Ирина Акимова.

Выборы-выборы

"В единый день голосования, 8 сентября, в крае пройдет 135 кампаний по выборам в органы местного самоуправления. Основные выборы пройдут в Змеиногорском районе, где будет полностью обновлен райсовет, а также советы депутатов в восьми селах в Алейском, Крутихинском, Мамонтовском, Поспелихинском, Ребрихинском и Угловском районах. Остальные кампании пройдут на уровне дополнительных или повторных выборов. Всего будет замещено 228 депутатских мандатов", – рассказала Ирина Акимова.

Помимо депутатов будет избрано 50 глав сельсоветов, плюс два села проведут муниципальные референдумы.

АКЗС и БГД

Довыборы пройдут в Алтайское краевое Законодательное собрание. На место умершего в марте 2019 года алтайского фермера Александра Гукова будет избран один депутат. Дополнительные выборы состоятся в округе № 2, по которому он был избран в 2016 году. В него входят Кулундинский, Михайловский, Ключевский и Табунский районы с общей численностью избирателей почти 55 тысяч человек.

Пока ни один кандидат не заявился в Избирком с официальным выдвижением. Требуемую по закону партконференцию с выдвижением провела только "Справедливая Россия". На выборы от партии пойдет глава местного отделения СР в Ключевском районе Наталья Лебедева.

Также, по словам Акимовой, о конференции заявила "Партия малого бизнеса". О планах выдвинуть кандидата на довыборы в АКЗС ранее заявляли "Единая Россия" (от них пойдет депутат районного собрания Ключевского района, директор местного лицея Владимир Репкин), КПРФ (глава коммунистической фракции в райсовете Михайловского района, глава райкома партии Флюр Хакимов), ЛДПР (руководитель отделения в Михайловском районе Максим Шапошников).

Кандидатам от вышеназванных парламентских партий, а также от "Яблока" не нужно собирать подписи избирателей для регистрации, а самовыдвиженцам и представителям других партий нужно предоставить 1707 подписей. Документы на регистрацию принимаются до 27 июля.

В Барнаульскую гордуму также избирается только один депутат по одномандатному округу № 2, вместо добровольно сдавшего мандат Марата Жумадилова. Уведомлений о выдвижении кандидатов Избирком пока не получал. Принять участие в выборах смогут 23,8 тысячи жителей Железнодорожного района Барнаула.

Также два депутата будут избраны в Бийскую гордуму по одномандатным округам № 2 и 6.

Технологии

Ирина Акимова добавила, что в Алтайском крае пока не будут применяться современные технологии, такие как дистанционное голосование или использование электронных бюллетеней. Эти новинки впервые будут испробованы на выборах в Москве в сентябре 2019 года. Если все пройдет успешно, опыт распространят на регионы. Но для Алтая это не ранее 2021 года, когда пройдут "большие" выборы – в Госдуму и АКЗС.

В регионе на этих муниципальных выборах все пройдет "по-старинке": только некоторые участки будут оснащены видеокамерами и "электронными урнами". И, кстати, на муниципальном уровне с 28 августа начнется досрочное голосование.

По выборам уже работает горячая линия – 8 (385-2) 36-30-32. Любопытно, что основной поток звонков связан не с днем голосования, а с переходом Алтайского края на цифровое ТВ.