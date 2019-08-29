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400 тысяч и звание почетного гражданина: Назарчук получит щедрый подарок к юбилею

, ИА "Амител", Александра Черданцева
Экс-глава алтайского парламента недавно отметил 80-летие
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Бывший глава парламента Алтайского края, в прошлом министр сельского хозяйства России, депутат Госдумы и член Совфеда Александр Назарчук через несколько недель после своего 80-летия получит звание "Почетный гражданин Алтайского края" в честь 80-летия представительной власти Алтая. Решение о присвоении награды было принято на сессии АКЗС в четверг, 29 августа, передает с места события корреспондент портала Amic.ru.

За присвоение этой награды проголосовало 62 депутата из 64 присутствовавших на заседании. Самого Александра Назарчука на сессии не было, официальное награждение состоится позднее.

За получение почетного звания полагается разовая выплата в 400 тысяч рублей (50 минимальных размеров оплаты труда) и ежемесячная в 8,5 тысячи рублей. Также он получит право на внеочередной прием у спикера АКЗС, обслуживание в первоочередном порядке в краевых госучреждениях и  бесплатную путевку в санаторий раз в год, если есть показания по здоровью.

Отметим, что 6 августа политику исполнилось 80 лет. Уроженец Алтайского края был председателем Совета Союза агропромышленных формирований Алтайского края (1991-1993 годы), депутатом РСФСР, затем Госдумы, в 1994-1996 годах возглавлял российское министерство сельского хозяйства. С декабря 1996 года в течение 12 лет был главой краевого парламента.

Также решением АКЗС в 2019 году почетное звание получил 84-летний врач-нейрохирург Семен Япрынцев, который работает в краевой клинической больнице уже 55 лет. Он один из основоположников нескольких микрохирургических техник.

Добавим, что в регионе эту высшую награду Алтайского края имеют 38 человек.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

29.08.2019 11:43
- гость -

Ну и что сделал Назарчук для края чтобы ему платить 400 тысяч рублей и 8,5 тысячи рублей ежемесячно?

0  0
29.08.2019 11:49
- гость -

29.08.2019 11:43
- гость -

убил Евдокимова...

0  0
29.08.2019 11:52
гость

Такие звания должны присваиваться НАРОДОМ !!!

0  0
29.08.2019 12:02
- гость -






29.08.2019 11:43
- гость -

убил Евдокимова

-расскажите пожалуйста поподробнее ! как он это сделал.!(только не надо общими олигофриничными фразами типа -все и так знают.)
-он переоделся в водителя служебного мерседеса и потом так же покинул тело (водителя )и место ДТП?

0  0
29.08.2019 12:24
- гость -

Школу отремонтировать - в бюджете нет денег, а как Назарчуку подарить 400 тысяч так сразу есть! Врача не берем в расчет, он действительно заслужил этот подарок.

0  0
29.08.2019 12:29
- гость -

Хорошо хоть Карлин уехал, а то и его бы пришлось сделать почётным гражданином.

0  0
29.08.2019 12:35
- гость -

Ни дна ему, ни покрышки

0  0
29.08.2019 12:45
Злая гостья

Хотелось бы знать размер пенсии Назарчука.

0  0
29.08.2019 12:47
гость

за что??? за прихватизацию социалистической собственности?

0  0
29.08.2019 12:58
гость

Какой плевок людям в лицо!!!! Хочется навсегда забыть этого человека, а Вы делаете его ещё почётным, ужас.

0  0
29.08.2019 13:03
гость


29.08.2019 12:02
- гость -
на ТВ было много всяких документалок на эту тему, Назарчук сам практически открыто об этом говорит в одном фильме.

0  0
29.08.2019 13:06
гость


29.08.2019 12:24
- гость -
Школу отремонтировать - в бюджете нет денег, а как Назарчуку подарить 400 тысяч так сразу есть!

Наверное обеднел, надо помогать нуждающимся людям.

0  0
29.08.2019 13:07
Ируся

Жители села Антоньевка Петропавловского района переживают за детей, которым придется учиться в школе с разваливающимся входом.. сельчане обратились в районную администрацию с просьбой отремонтировать вход в единственную сельскую школу. Несмотря на очевидное аварийное состояние входной группы, комиссия приняла школу перед началом учебного года.
«Раньше мы устно обращались в администрацию, но в районе говорят, что денег нет. Цена вопроса около 200 тысяч рублей. В этом году было выделено 5 млн рублей на спортзал, глава района обещал, что деньги пойдут и на ремонт ветхого тамбура. Но ничего не изменилось. Несмотря на то, что и спортзал не отремонтировали, в администрации считают, что нам уже хватит», — прокомментировала глава Антоньевского сельского совета Евгения Угрюмова.

конечно,нафига детям безопасная школа, когда у нас тут такие люди ненагражденные ждут поощрения за никто не понял-за что. Молитесь, чтобы не дай,Бог, кто то пострадает из детей.

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29.08.2019 13:19
*

Назарчук взял бы и отдал 400тысяч на благотворительность.

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29.08.2019 13:26
- гость -

29.08.2019 12:02
- гость -
на ТВ было много всяких документалок на эту тему, Назарчук сам практически открыто об этом говорит в одном фильме.

-вас же просили без олигофриничных -все и так знают (по ТВ врать не будут!!! .бабки на скамейки сказали)
приведите ссылку где Назарчук открыто практически как вы написали об этом говорит!!!
( помните как в старом анекдоте где бабка идет а на заборе огромными буквами слово ХХХ- бабка оглянулась посмотрела нет вокруг никого подошла потрогала.....дальше сами помните....)
это про таких как вы.

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29.08.2019 13:43
гость


29.08.2019 13:26
- гость -
Не волнуйтесь Вы так, а то давление подскачет. Сегодня найду, скину, вроде по Рен ТВ был док.фильм.

Он там сказал следующие слова, по памяти "Если бы Евдокимов не пошёл в губернаторы, был бы жив".

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29.08.2019 13:50
Элен

помню эту фразу, своими ушами слышала

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29.08.2019 13:59
житель Барнаула

позор!!!

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29.08.2019 13:59
Медведь-шатун

Не заслужил, такие вещи надо народу решать, в единый день голосования, а это междусобойчик....

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