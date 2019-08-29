400 тысяч и звание почетного гражданина: Назарчук получит щедрый подарок к юбилею

Бывший глава парламента Алтайского края, в прошлом министр сельского хозяйства России, депутат Госдумы и член Совфеда Александр Назарчук через несколько недель после своего 80-летия получит звание "Почетный гражданин Алтайского края" в честь 80-летия представительной власти Алтая. Решение о присвоении награды было принято на сессии АКЗС в четверг, 29 августа, передает с места события корреспондент портала Amic.ru.

За присвоение этой награды проголосовало 62 депутата из 64 присутствовавших на заседании. Самого Александра Назарчука на сессии не было, официальное награждение состоится позднее.

За получение почетного звания полагается разовая выплата в 400 тысяч рублей (50 минимальных размеров оплаты труда) и ежемесячная в 8,5 тысячи рублей. Также он получит право на внеочередной прием у спикера АКЗС, обслуживание в первоочередном порядке в краевых госучреждениях и бесплатную путевку в санаторий раз в год, если есть показания по здоровью.

Отметим, что 6 августа политику исполнилось 80 лет. Уроженец Алтайского края был председателем Совета Союза агропромышленных формирований Алтайского края (1991-1993 годы), депутатом РСФСР, затем Госдумы, в 1994-1996 годах возглавлял российское министерство сельского хозяйства. С декабря 1996 года в течение 12 лет был главой краевого парламента.

Также решением АКЗС в 2019 году почетное звание получил 84-летний врач-нейрохирург Семен Япрынцев, который работает в краевой клинической больнице уже 55 лет. Он один из основоположников нескольких микрохирургических техник.

Добавим, что в регионе эту высшую награду Алтайского края имеют 38 человек.