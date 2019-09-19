Гражданам с временной пропиской дадут право голосовать на выборах в Алтайском крае

Граждане России, которые имеют в Алтайском крае временную прописку, смогут голосовать на выборах губернатора и депутатов регионального парламента. Такую возможность пропишут в Кодексе о выборах после недавних поправок в федеральном законе. Решение будет принято на сессии АКЗС в четверг, 26 сентября.

Право голосовать получат граждане РФ старше 18 лет, "не имеющие регистрации по месту жительства на территории России, зарегистрированные по месту пребывания на территории соответствующего избирательного округа, округа референдума" в Алтайском крае. Причем регистрация должна быть не менее чем за три месяца до дня голосования. Это коснется и вахтовиков, которые имеют прописку в другом регионе, но работают в Алтайском крае даже без временной регистрации.

По словам председателя комитета АКЗС по правовой политике Андрея Осипова, таким граждан нужно будет подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.

Напомним, ближайшие выборы в АКЗС пройдут в 2021 году, выборы губернатора – в 2023 году.