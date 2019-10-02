В Алтайский край, возможно, приедет Дмитрий Медведев

В конце октября в Барнаул может прилететь председатель правительства России Дмитрий Медведев, сообщают телеграм-каналы. Чиновник якобы посмотрит, как в регионе работают над реализацией национальных проектов.

Официально в региональном правительстве такую возможность пока никак не комментируют. Но неофициально источники подтверждают, что информация о возможном визите премьер-министра циркулировала, однако ее подтверждения не было.

Несколько депутатов краевого и федерального уровня также сообщили, что не слышали о возможном визите Дмитрия Медведева.

Тем временем Алтайский край, согласно официальному сайту кабинета министров, входит в число 12 регионов России, в которых председатель правительства (за период своего премьерства) еще не был.

В этот список входит и Республика Алтай. В период предвыборной кампании недавно избранного главы республики Олега Хорохордина также интенсивно циркулировала информация о возможном визите Медведева, однако премьер-министр так и не приехал.

В первый (и пока единственный) раз Дмитрий Медведев приезжал в Алтайский край в ноябре 2011 году в статусе президента России. Кроме встреч с официальными лицами региона, на тот момент глава государства посетил Алтайский государственный университет и встретился со студентами физико-технического факультета.