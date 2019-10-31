Жителей Алтайского края избавят от документальных препон в получении древесины

Жителям Алтайского края станет проще получить древесину для собственных нужд. Во всяком случае, для этого депутаты краевого Заксобрания внесут правки в закон "О регулировании отдельных лесных отношений на территории Алтайского края", где это право прописано. В четверг, 31 октября, на сессии АКЗС поправки, облегчающие сбор документов, были приняты в первом чтении. Второе пройдет до конца года и тогда изменения вступят в силу.

Суть проблемы пояснил заместитель председателя АКЗС, председатель комитета по аграрной политике и природопользованию Сергей Серов. Дело в том, что в краевом законе указано основание для отказа в постановке гражданина на учет в качестве нуждающегося в древесине – "непредставление и (или) непоступление в порядке межведомственного взаимодействия документов, за исключением документов, которые заявитель предоставляет по собственной инициативе".

"Эта формулировка на практике вызывает затруднения в применении, поскольку к документам, представляемым заявителем по собственной инициативе, относятся и те, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, местного самоуправления, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. Если у заявителя нет таких документов, орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать их обязательного представления от заявителя, и обязан запросить их в порядке межведомственного взаимодействия. И если они не поступают, заявителю, в соответствии с законом, отказывают в постановке на учет", – рассказал Серов.

Иными словами, вам откажут в праве на древесину, если вы не принесли документы, которые хранятся у чиновников, и чиновники их тоже не предоставили. Виноваты они, а отказ на древесину получает нуждающийся человек. Собственно, это противоречит федеральному закону, где написано, что "непредставление (несвоевременное представление) органом или организацией по межведомственному запросу документов и информации не может являться основанием для отказа в предоставлении услуги заявителю".

Теперь в краевом законе пропишут, что отказать в постановке на учет можно, если такого документа в органе власти просто нет, то есть право на древесину человек не имеет.

Напомним, жители региона имеют право бесплатно заготавливать древесину для собственных нужд в лесу (находящемся в госсобственности). И покупать ее у арендаторов лесных участков, предназначенных для заготовки древесины.

В первоочередном порядке право на заготовку древесины имеют:

официально признанные нуждающимися в жилых помещениях и поставленные на учет, если они имеют земельный участок;

получившие бюджетные средства на строительство жилого помещения и не воспользовавшиеся этим правом;

граждане, не имеющие жилья, получившие разрешение на строительство;

граждане, чей дом на участке сгорел при пожаре, был уничтожен наводнением или другим стихийным бедствием, если другого жилья нет, а также если с момента ЧП до обращения прошло не больше года.

Учет таких граждан осуществляется органами местного самоуправления на основании их личных заявлений.