И вновь 9 баллов. Понедельник в Барнауле начался с огромных пробок

Новая неделя в Барнауле началась с 9-балльных пробок

В Барнауле в понедельник утром, 18 ноября, вновь серьезные проблемы на дорогах – пробки 9 баллов, согласно данным сервиса "Яндекс. Пробки". Такая же ситуация была практически каждый рабочий день на прошлой неделе.

Большие заторы наблюдаются на проспекте Ленина до улицы Кулагина и нескольких других участках. На проспекте Красноармейском проезд затруднен в обе стороны от кинотеатра "Мир" и до гостиницы "Турист". Практически полностью стоит Змеиногорский тракт и улица Северо-Западная. Есть проблемы на улицах Челюскинцев, Гоголя, Юрина, Матросова и Молодежной. И масса затруднений на небольших улицах, примыкающих к главным дорожным артериям города.

Наиболее сложная обстановка как обычно в районе Павловского тракта, где в жестких пробках стоят от улицы Сиреневой и до Власихинской, которая также практически на всем протяжении в заторах. Проблемы на улицах Попова, Солнечная Поляна, Энтузиастов, Малахова, шоссе Ленточный бор, улице Просторной, Энтузиастов.

"На дорогах снежная каша", – жалуются жители города. Согласно данным сервиса, зафиксировано три ДТП. Одно на улице Солнечная Поляна в районе дома № 32. Еще два на Павловском тракте, практически рядом: в районе домов № 83 и 51.