Пробки 10 баллов. На какие улицы Барнаула не стоит выезжать вечером 18 ноября. Карта

О десятибалльных пробках на дорогах города Барнаула вечером 18 ноября сообщает сервис "Яндекс-пробки". Практически парализован центр города: традиционно "краснеют" проспект Красноармейский, пр. Ленина, ул Молодежная, пр. Строителей. По проспекту Строителей в сторону Павловского тракта автомобили практически стоят. Да и по Павловскому тракту движение тоже затруднено.

Медленно идут автомобили по проспекту Ленина в сторону нового рынка и дальше. Движению мешает ДТП в правом ряду около магазина Мелодия (пр.Ленина, 98, не доезжая улицы Пионеров).

Еще одно ДТП произошло на пересечении пр.Комсомольский и улицы Анатолия. Ищите пути объезда.

Серьезные пробки на улицах Малахова и 42-й Краснознаменной бригады, а также на улицах Аванесова, Гоголя, Челюскинцев и пр.

Напомним, в связи с сильным снегопадом в Барнауле заторы на дорогах возникли с самого утра. Некоторые горожане шли на работу за несколько километров пешком, не надеясь на общественный транспорт. Тарифы на такси взлетели в три раза. Дорожные службы работают в две смены, но не справляются. Синоптики обещают, что снегопад продлится и завтра, 19 ноября.