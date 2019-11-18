На Алтае из-за сложных погодных условий ночью ограничат движение большегрузов

На Чуйском тракте в Алтайском крае ограничено движение большегрузного транспорта, сообщает ФКУ Упрдор "Алтай".

"18 ноября с 22:00 (18:00 мск) ограничено движение большегрузного транспорта по федеральной автодороге Р256 "Чуйский тракт", с 212 по 345 км (от развязки возле Новоалтайска до Бийска)", – рассказали в управлении.

Предварительно, ограничение продлится до 6:00 (2:00 мск) 19 ноября. Причина – сложные метеорологические условия: снегопад, метель, боковой ветер до 15-20 м/с. Напомним, 19 ноября на дорогах Алтайского края ожидаются сильная гололедица и снежные заносы. Будьте аккуратны.