80 лет представительной власти: как алтайский парламент отметил юбилей

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Торжественная сессия АКЗС, посвященная юбилею представительной власти на Алтае, прошла 19 декабря в Государственной филармонии. Место для проведения мероприятия было выбрано не случайно. Именно в здании, где теперь находится Государственная филармония Алтайского края, 80 лет назад депутаты региона провели свою первую сессию.
В празднике приняли участие депутаты и руководство краевого парламента разных лет, представители районных и городских советов депутатов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и члены правительства региона. Почетными гостями торжественной сессии стали депутаты Государственной думы, спикеры парламентов регионов России, почетные граждане Алтайского края.
Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.
Комментарии
Это к Советской власти отношения не имеет. Нет никакого 80-летия.
За чей счёт корпоративчик?
самые "нужные" люди края, элита!
Красный председатель Серов всегда радует глаз: выглядит как в указе Петра Первого "лихой и придурковатый". Ну почему же к Советской власти не имеют отношения? Больше 90% - бывшие партийные и комсомольцы.
Менталитет у нас конечно ещё тот...
Зачем столько солдат???
поддельная страна с поддельными героями, присвоившее чужое не только имущество, но и память