Виктор Томенко ввел режим повышенной готовности в Алтайском крае

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о введении режима повышенной готовности для всех органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, это связано с метелями и сильным ветром, которые обрушились на регион. Режим повышенной готовности введен с 23 января.

Специальные рекомендации по действиям в режим непогоды дали главам городов и районов, а также региональным МЧС, МВД, Минтрансу, Минздраву, Минэнерго, Минсоцзащиты и пограничному управлению ФСБ.

Их консолидированные действия призваны обезопасить население в условиях обильного снегопада и метели. В частности, службы организуют оперативное оповещение населения об обстановке на дорогах, установят пункты обогрева на наиболее проблемных участках, ликвидируют последствия ЧС, окажут помощь пострадавшим, организуют восстановление подачи электроэнергии в случае обрыва на линии электропередачи или аварии на подстанции, а также обеспечат охрану общественного порядка.

Напомним, в регионе передали штормовое предупреждение на 23 января в связи с сильным ветром, метелью и обильными осадками. Наиболее тяжелую обстановку специалисты ожидают в южных районах.