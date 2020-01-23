Снежный шторм накроет Алтайский край 23 января

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели усилится ветер и выпадут обильные осадки, а на дорогах будет очень скользко, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

23 января в регионе усилится снег и метель. Сильнее всего стихия обрушится на южные районы. Ветер южный, 12-17 м/с, местами порывы до 23 м/с, а на юге они могут достигать скорости 27 метров в секунду.

Метеорологи ожидают, что столбик термометра днем достигнет отметки -4…+1 градусов (в Барнауле – от -1 до -3 градусов), а в последующие дни будет еще теплее. Так, в пятницу и субботу температура днем составит -2…+3°C.

Ночи останутся такими же теплыми: в ночи на 24 и 25 января прогнозируют температуру от -3°C до -8°C.

Напомним, на территории Алтайского края действует штормовое предупреждение. Губернатор Виктор Томенко обратился к автолюбителям с призывом отказаться от поездок в этот день.