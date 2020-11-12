Лебеди прилетели на зимовку в Алтайский край

Фото: vk.com/altairegion22

В алтайский заказник "Лебединый" на зимовку прилетели лебеди, сообщают в группе правительства Алтайского края в социальной сети "ВКонтакте".

Сейчас там насчитывают около 300 лебедей-кликунов, причем большинство из них появились у незамерзающего озера Светлое совсем недавно.

К календарной зиме лебедей станет еще больше, прогнозируют орнитологи. Так, в прошлом году алтайские бердвотчеры насчитали рекордные 1249 особей.

Государственный природный комплексный заказник "Лебединый" функционирует с 1973 года. Его площадь – 38,2 тыс. га. Кроме луговых, лесных, болотных угодий в заказник входят 96 км реки Катунь и около 70 островов. В "Лебедином" сохранены естественные места зимовки лебедей и других птиц. В последние годы в водоемах заказника зимует около тысячи лебедей. Кроме них на озерах останавливается более двух тысяч диких уток. Центром заказника считается удивительное место – незамерзающее озеро Светлое (Лебединое). Прилет лебедей отмечается как яркий праздник и открытие в регионе зимнего туристического сезона. Ежегодно в декабре проходит фестиваль "Алтайская зимовка". Увидеть грациозных птиц можно с ноября по март-апрель. Затем лебеди улетают в Салехардскую тундру, а когда северные озера замерзают – возвращаются в Алтайский край с окрепшим молодым потомством.