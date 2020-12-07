Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год

Наиболее желанным подарком для россиянок оказался подарочный сертификат, а для мужчин – гаджеты и инструменты.

Как пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса "Авито", сертификат в магазин выбрали 30% женщин. Также в топ вошли путешествия (25%), сладости (20%), аксессуары (19%), одежда и обувь (17%). Дарить жительницы России планируют примерно то же самое – 57% женщин намерены приобрести сладости, а 30% – подарочные сертификаты.

Среди мужчин наиболее желанными оказались гаджеты и инструменты – по 24% респондентов. Также сильная половина хотела бы получить алкоголь (12%) и игровые консоли (11%). Дарить опрошенные собираются спиртное (24%), гаджеты (23%) и инструменты (16%).