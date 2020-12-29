Вторник, 29 Декабрь, 09:57

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,72
€ 90,13
-19°


3078035 +0
Обь
19см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Цены на такси в Барнауле взлетели вверх. Всему виной морозы, пробки и Новый год

, ИА "Амител"
Жители краевой столицы не могут вызвать машину даже по тройному тарифу
Фото: кадр из фильма 'Пятый элемент'

Фото: кадр из фильма "Пятый элемент"

Стоимость услуг такси резко выросла в Барнауле на фоне снегопадов, потом морозов, а также ажиотажа, связанного с наступающим Новым годом. Жители краевой столицы не могут часами вызвать машину даже по тройному тарифу. Такой резкий рост цен представители служб такси объясняют резким ажиотажем со стороны барнаульцев. Кроме того, водителям нужна дополнительная мотивация выходить на службу, а не отдыхать в околоновогодние и новогодние праздничные дни.

Почему повышается стоимость проезда?

Чтобы привлечь на работу в канун праздника больше водителей. Многие таксисты хотят в новогодние праздники, как и большинство россиян, сесть за праздничный стол с близкими родственниками, выпить по бокалу шампанского или чего-то покрепче. Поэтому нужна серьезная денежная мотивация, чтобы они променяли праздник в семейном кругу на работу.

Как пояснили в сервисе такси "Максим", заказов стало больше в последние дни в несколько раз. А вот водителей, готовых днем и ночью отвозить барнаульцев домой, в гости и на корпоративы – меньше. Заказов много, а водителей нет. Поэтому стоимость решили повысить в два-три раза. В среднем таксист сможет заработать до 10-15 тысяч рублей за смену. Тем более что радостные пассажиры в праздники дают солидные чаевые. Также на стоимость такси повлияли снегопады и сильнейшие морозы, пришедшие в Алтайский край. Многие водители в Барнауле утром не смогли завести свои автомобили, поэтому пытались добраться до работы на такси.

Так сколько мне заплатить за поездку?

Умножайте все на два, а то и на три. Если в такси "Город", "Яндекс" и "Максим" в обычное время за поездку 1,5-2 километра придется заплатить 150 рублей, то сейчас – 300-400 рублей. 31 декабря и до 8 утра 1 января будет действовать двойной тариф. В среднем поездка обойдется вам от 300 до 500 рублей в зависимости от километров.

Также придется больше заплатить за поездку в январские каникулы. Правда, как поясняют в службе такси, из-за высокой стоимости вам будет проще вызвать машину в любое время.

Вместе с тем в такси отмечают, что повышение цен на поездки позволит уменьшить ожидание автомобиля за счет привлечения к перевозкам большего количества водителей. Операторы предупреждают, что 31 декабря и 1 января предзаказы такси приниматься не будут, за исключением поездок в аэропорт и отдаленные районы.

Читайте также в сюжете: Новый год-2021
Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

29.12.2020 07:35
Гость

Срочно правительству АК собраться на экстренное совещание, сменить руководство муниципального транспорта, взять других перевозчиков. Продолжается шантаж и беспредел, а у чиновников 31 выходной

29.12.2020 07:54
- гость -

Какое совещание - у них персональные авто?!

29.12.2020 08:02
- гость -

Это где это 10-15тыр за смену можно заработать? Не нужно масквабад с нашим захолустьем путать.

29.12.2020 08:23
- гость -

План не могут набрать, а это 1000р на солярисе и 1500р на авто более высокого класса. Вон альмера с наклейками максима стоит круглые сутки на автопрогреве. Видно владельцу авто выгоднее сидеть дома и ждать "дальняк" то есть с С. Поляны увезти на Старый базар.

29.12.2020 08:26
- гость -

Много знакомых таксистов. Вечно в микрокредитных шарагах берут деньги, что бы утром отдать за аренду авто.

29.12.2020 08:26
- гость -

кому война, а таксистам всегда мать родна

29.12.2020 08:46
- гость -

Видно владельцу авто выгоднее сидеть дома
Таксист это состояние души, вы же знаете они таксуют чисто для кайфа, а так они очень обеспеченные люди.

29.12.2020 08:52
- гость -

они таксуют чисто для кайфа, а так они очень обеспеченные люди.

а еще они знают как решить все проблемы в стране. но им некогда.

29.12.2020 08:57
- гость -

08:52
- гость - точняк

29.12.2020 08:59
Гость

Приучили последние годы к дешевому такси в Барнауле. Ишь, чего. Во все времена такси была услуга не на каждый день ибо дороговато. За границей и сейчас такси - не дешёвая услуга. Хватит сибаритствовать, ОТ вам в помощь

29.12.2020 08:59
гость

-ХаААмы!

29.12.2020 09:02
- гость -

И ни какой Фунтик не призывал поднять ценник таксистаи

29.12.2020 09:06
- гость -

Пользуюсь такси раз в год, именно 31 объездить всех поздравить.

29.12.2020 09:08
Итальянец

Да, постепенно откатываемся назад. А то цены до 120 рублей доходили за достаточно дальнюю поездку. Будет как в 90-х, когда для заказа "баркаса" за несколько дней деньги копили и ещё трёх попутчиков искали.

29.12.2020 09:10
- гость -

Принципиально не пользуюсь услугами такси))

29.12.2020 09:32
гость

И все честно платят налоги? Или все таки денежеу в карман? А не хотя тли таксиситы вспомнить, что он и ЕДЯТ НА СТОЛЕ, ТО ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ЗА "КОПЕЙКИ (которые им платят,)" делают.Пусть займутся ручным трудом.

29.12.2020 09:33
гость

И все честно платят налоги? Или все таки денежеу в карман? А не хотя тли таксиситы вспомнить, что он и ЕДЯТ НА СТОЛЕ, ТО ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ЗА "КОПЕЙКИ (которые им платят,)" делают.Пусть займутся ручным трудом.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
09:51
Синоптики рассказали, когда спадут морозы в Алтайском крае 0
09:39
Адвент-календарь amic.ru. Собираем комбо событий 2020-го 1
09:27
Рядом с Нагорным парком в Барнауле может появиться новый жилой комплекс 2
09:15
Новогодний детокс. В "Территории здоровья" помогут восстановить силы после 2020 года 0
09:00
"Город. Слушай!". История № 23. Здание Центробанка в Барнауле 0
08:45
Движение пригородных поездов изменится в новогодние праздники на Алтае 1
08:30
Заложники своих квартир. Сотни барнаульцев десять лет не могут распоряжаться недвижимостью 8
08:15
Желтое белье, грабли, чемодан. 14 новогодних ритуалов, чтобы разбогатеть и быть счастливым 2
08:01
Сел и забыл про все. Где купить массажное кресло, с которым не захочется расставаться 1
07:46
Соболиная дорожка и два Деда Мороза: самые необычные подарки на Новый год 0
07:29
Старикам тут пока не место. Как записаться на прививку от ковида в Алтайском крае 9
07:14
Укрупняй и властвуй. Алтайский госуниверситет "сольет" гуманитариев в один институт 12
07:01
Взрослым и детям. Стоматологи рассказали, как сохранить здоровье зубов на долгие годы 0
06:46
Цены на такси в Барнауле взлетели вверх. Всему виной морозы, пробки и Новый год 17
06:30
С 30 декабря Турция начнет требовать тесты на COVID от авиапассажиров 3
06:16
Когда главное украшение елки – это кот 3
06:01
До -9 градусов потеплеет в Алтайском крае 29 декабря 0
23:30
Такой день. Жемчужная свадьба Томенко и отказ работодателей повышать зарплату 1
23:02
В Алтайском крае многодетного отца отправят в колонию за истязание шестерых детей 0
22:35
Конституционный суд признал законным ограничение передвижения во время пандемии 14
22:02
Мишустин поручил оперативно оказать помощь семьям моряков с затонувшего судна "Онега" 0
21:31
Виктор Томенко показал фото со своей свадьбы в молодости 9
21:05
Почти 100 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 29 декабря 0
20:33
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 274 0
20:03
Индонезия закроет границы из-за нового штамма коронавируса 0
19:29
В Барнауле зафиксировали рекордные за последние 100 лет морозы 2
19:01
Присяжные признали Рамиля Шамсутдинова виновным в расстреле сослуживцев 1
18:26
Восьмибалльные пробки сковали движение транспорта в Барнауле 0
18:03
Деньги за пару кликов. Как быстро найти выгодный кредит онлайн 0
17:56
Доктор Мясников дал неутешительный прогноз на 2021 год 1
17:49
Актриса Алиса Фрейндлих попала в реанимацию с COVID-19 0
17:36
Мошенники нашли новогодний способ обмана россиян 2
17:19
Барнаульская елка оказалась одной из самых больших в Сибири 8
17:02
Барнаульский боксер Дмитрий Кулаков победил на профессиональном ринге 1
16:52
Алтайские волонтеры вручили подарки детям и медицинским работникам 0
16:46
Жириновский назвал возможных преемников Путина 11
16:31
В новогодние праздники медучреждения Алтайского края будут работать в особом режиме 0
16:18
Путин поручил поддержать российский кинематограф в 2021 году не ниже уровня 2019-го 5
16:03
Желание под елкой. На Алтае прошла благотворительная новогодняя акция 0
15:56
Жительница Горного Алтая нелегально продавала спиртное односельчанам 5
15:43
Почти 28 тысяч новых случаев COVID-19 подтвердили в России 2
15:31
Пора переезжать. Самая дешевая селедка под шубой в России оказалась в Бийске 2
15:15
Почти пять миллионов рублей выделили для центра помощи детям в Рубцовске 2
15:03
Выплаты, льготы, замена трудовых. Какие изменения произошли в декабре 2020 года 0
14:45
Врачи назвали неожиданный симптом, который указывает на проблемы с сердцем 2
14:31
Девятилетняя россиянка получила медаль Совфеда "За проявленное мужество" 2
14:17
17 рыбаков с затонувшего в Баренцевом море рыболовного судна считаются погибшими 7
14:02
Полицейские нашли двух пропавших девочек в Рубцовске 7
13:54
Три человека пострадали в результате ДТП в Горно-Алтайске 1
13:45
США выделят 290 млн долларов на противодействие России в 2021 году 35

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.