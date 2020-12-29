Цены на такси в Барнауле взлетели вверх. Всему виной морозы, пробки и Новый год

Стоимость услуг такси резко выросла в Барнауле на фоне снегопадов, потом морозов, а также ажиотажа, связанного с наступающим Новым годом. Жители краевой столицы не могут часами вызвать машину даже по тройному тарифу. Такой резкий рост цен представители служб такси объясняют резким ажиотажем со стороны барнаульцев. Кроме того, водителям нужна дополнительная мотивация выходить на службу, а не отдыхать в околоновогодние и новогодние праздничные дни.
Почему повышается стоимость проезда?
Чтобы привлечь на работу в канун праздника больше водителей. Многие таксисты хотят в новогодние праздники, как и большинство россиян, сесть за праздничный стол с близкими родственниками, выпить по бокалу шампанского или чего-то покрепче. Поэтому нужна серьезная денежная мотивация, чтобы они променяли праздник в семейном кругу на работу.
Как пояснили в сервисе такси "Максим", заказов стало больше в последние дни в несколько раз. А вот водителей, готовых днем и ночью отвозить барнаульцев домой, в гости и на корпоративы – меньше. Заказов много, а водителей нет. Поэтому стоимость решили повысить в два-три раза. В среднем таксист сможет заработать до 10-15 тысяч рублей за смену. Тем более что радостные пассажиры в праздники дают солидные чаевые. Также на стоимость такси повлияли снегопады и сильнейшие морозы, пришедшие в Алтайский край. Многие водители в Барнауле утром не смогли завести свои автомобили, поэтому пытались добраться до работы на такси.
Так сколько мне заплатить за поездку?
Умножайте все на два, а то и на три. Если в такси "Город", "Яндекс" и "Максим" в обычное время за поездку 1,5-2 километра придется заплатить 150 рублей, то сейчас – 300-400 рублей. 31 декабря и до 8 утра 1 января будет действовать двойной тариф. В среднем поездка обойдется вам от 300 до 500 рублей в зависимости от километров.
Также придется больше заплатить за поездку в январские каникулы. Правда, как поясняют в службе такси, из-за высокой стоимости вам будет проще вызвать машину в любое время.
Вместе с тем в такси отмечают, что повышение цен на поездки позволит уменьшить ожидание автомобиля за счет привлечения к перевозкам большего количества водителей. Операторы предупреждают, что 31 декабря и 1 января предзаказы такси приниматься не будут, за исключением поездок в аэропорт и отдаленные районы.
Комментарии
Срочно правительству АК собраться на экстренное совещание, сменить руководство муниципального транспорта, взять других перевозчиков. Продолжается шантаж и беспредел, а у чиновников 31 выходной
Какое совещание - у них персональные авто?!
Это где это 10-15тыр за смену можно заработать? Не нужно масквабад с нашим захолустьем путать.
План не могут набрать, а это 1000р на солярисе и 1500р на авто более высокого класса. Вон альмера с наклейками максима стоит круглые сутки на автопрогреве. Видно владельцу авто выгоднее сидеть дома и ждать "дальняк" то есть с С. Поляны увезти на Старый базар.
Много знакомых таксистов. Вечно в микрокредитных шарагах берут деньги, что бы утром отдать за аренду авто.
кому война, а таксистам всегда мать родна
Видно владельцу авто выгоднее сидеть дома
Таксист это состояние души, вы же знаете они таксуют чисто для кайфа, а так они очень обеспеченные люди.
они таксуют чисто для кайфа, а так они очень обеспеченные люди.
а еще они знают как решить все проблемы в стране. но им некогда.
08:52
- гость - точняк
Приучили последние годы к дешевому такси в Барнауле. Ишь, чего. Во все времена такси была услуга не на каждый день ибо дороговато. За границей и сейчас такси - не дешёвая услуга. Хватит сибаритствовать, ОТ вам в помощь
-ХаААмы!
И ни какой Фунтик не призывал поднять ценник таксистаи
Пользуюсь такси раз в год, именно 31 объездить всех поздравить.
Да, постепенно откатываемся назад. А то цены до 120 рублей доходили за достаточно дальнюю поездку. Будет как в 90-х, когда для заказа "баркаса" за несколько дней деньги копили и ещё трёх попутчиков искали.
Принципиально не пользуюсь услугами такси))
И все честно платят налоги? Или все таки денежеу в карман? А не хотя тли таксиситы вспомнить, что он и ЕДЯТ НА СТОЛЕ, ТО ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ЗА "КОПЕЙКИ (которые им платят,)" делают.Пусть займутся ручным трудом.
И все честно платят налоги? Или все таки денежеу в карман? А не хотя тли таксиситы вспомнить, что он и ЕДЯТ НА СТОЛЕ, ТО ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ЗА "КОПЕЙКИ (которые им платят,)" делают.Пусть займутся ручным трудом.