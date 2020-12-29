Цены на такси в Барнауле взлетели вверх. Всему виной морозы, пробки и Новый год

Стоимость услуг такси резко выросла в Барнауле на фоне снегопадов, потом морозов, а также ажиотажа, связанного с наступающим Новым годом. Жители краевой столицы не могут часами вызвать машину даже по тройному тарифу. Такой резкий рост цен представители служб такси объясняют резким ажиотажем со стороны барнаульцев. Кроме того, водителям нужна дополнительная мотивация выходить на службу, а не отдыхать в околоновогодние и новогодние праздничные дни.

Почему повышается стоимость проезда?

Чтобы привлечь на работу в канун праздника больше водителей. Многие таксисты хотят в новогодние праздники, как и большинство россиян, сесть за праздничный стол с близкими родственниками, выпить по бокалу шампанского или чего-то покрепче. Поэтому нужна серьезная денежная мотивация, чтобы они променяли праздник в семейном кругу на работу.

Как пояснили в сервисе такси "Максим", заказов стало больше в последние дни в несколько раз. А вот водителей, готовых днем и ночью отвозить барнаульцев домой, в гости и на корпоративы – меньше. Заказов много, а водителей нет. Поэтому стоимость решили повысить в два-три раза. В среднем таксист сможет заработать до 10-15 тысяч рублей за смену. Тем более что радостные пассажиры в праздники дают солидные чаевые. Также на стоимость такси повлияли снегопады и сильнейшие морозы, пришедшие в Алтайский край. Многие водители в Барнауле утром не смогли завести свои автомобили, поэтому пытались добраться до работы на такси.

Так сколько мне заплатить за поездку?

Умножайте все на два, а то и на три. Если в такси "Город", "Яндекс" и "Максим" в обычное время за поездку 1,5-2 километра придется заплатить 150 рублей, то сейчас – 300-400 рублей. 31 декабря и до 8 утра 1 января будет действовать двойной тариф. В среднем поездка обойдется вам от 300 до 500 рублей в зависимости от километров.

Также придется больше заплатить за поездку в январские каникулы. Правда, как поясняют в службе такси, из-за высокой стоимости вам будет проще вызвать машину в любое время.

Вместе с тем в такси отмечают, что повышение цен на поездки позволит уменьшить ожидание автомобиля за счет привлечения к перевозкам большего количества водителей. Операторы предупреждают, что 31 декабря и 1 января предзаказы такси приниматься не будут, за исключением поездок в аэропорт и отдаленные районы.