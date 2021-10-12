Печальный рекорд. 30 человек в Алтайском крае скончались от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае от коронавируса скончались сразу 30 человек. Общее число умерших в регионе с начала пандемии составляет 5 751 человек, сообщили в региональном оперштабе.
С начала пандемии в крае выявлено 81 045 заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки этот показатель вырос на 306 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 60 068 человек (+ 64).
По состоянию на 12 октября, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 3311 человек, а также 409 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 704, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 259.
Напомним, 7 октября после заседания оперативного штаба Роспотребнадзор рекомендовал властям Алтайского края ужесточить антиковидные меры. В частности, в ведомстве предложили ограничить работу общепита, а пенсионеров 65+ вновь отправить на самоизоляцию.
Комментарии
Протоколы лечения в ковидниках такие, что живьем оттуда не выйдешь. Убойные дозы антибиотиков рассчитаны на 10!!! дней. И это помимо других серьезных препаратов, которыми "лечат"! После такого лечения понятно что ни печень, ни сердце , ни почки не выдерживают. Идет сильнейшая интоксикация организма.Выжить после такого нереально. Ничего удивительного что смертность зашкаливает.
В любом случае, придет момент, когда люди поверят, что нужно прививаться, нужно носить маски, ограничивать контакты. Грустно, что судя по настроениям, к этому скептики придут не сразу и людей погибнет большое множество.
И вот ведь удивительное дело, кто отказывается в больницу ложиться-те выздоравливают, кто лег- того вперед ногами обратно. Может пора уже начать лечить в больницах, а не деньги за умерших считать?
Просто цифры:81045 выявлено заболевших - 60068 выздоровело-5751 умерло- 3720 в госпиталях, а где ещё 11506 человек
12.10.2021 14:15
- гость -
Вы от гриппа прививаетесь? Если да, то тогда вперед и от ковида на прививку. Лично я ни разу не ставил от гриппа, не болел им.От ковида тоже смысла не вижу. И им не болею. Маски тоже не носил и не собираюсь. От контактов отказываться даже в мыслях не было.
Здравомыслящие понимают, что смысла в этом нет никакого! Только если вы конечно не собираетесь всю жизнь ходить в маске, постоянно колоть прививки и сидеть как сычи в погребе в гордом одиночестве!
Не нужно врать. У меня теща, 88 лет, в ковидном 3 недели пролежала, в госпитале ветеранов ВОВ. И неделю до этого дома еще загорала с подтвержденным диагнозом, не хотела ехать в больницу, считала что там верная смерть. Потом прижало когда, уже край, двухсторонння пневмония, сатурация упала капитально - поехала, т.к. то что делают в больнице дома сделать нереально и дома вылечить из такой стадии нереально. И помогло, вылечили, даже с ее кучей побочных болячек. Сейчас снова бегает, с кучей антител, довольна жизнью и про прививку интересуется, т.к. второй раз туда точно никто попадать не хочет.
А вы тут нытье развели, в больницах у них не лечат, крысы проплаченные ....
У меня двое знакомых лежали в больнице в одной палате. Один не прививался, а другой за два месяца, как заболеть поставил вторую прививку. Второму было очень обидно, т.к. он привился, всем хвастался, что он защищен, а мы все дураки, а по факту: болеет наравне с не привитым другом!
12.10.2021 14:37
- гость -
Если человек хочет жить - медицина бессильна! Повезло вашей теще... не всем так везет...
Просто цифры:81045 выявлено заболевших - 60068 выздоровело-5751 умерло- 3720 в госпиталях, а где ещё 11506 человек
я думаю там же где и 5751, просто в статистику не попали...
12.10.2021 14:38
- гость -
Очередное вранье про знакомого знакомых и т.п. Самой то не надоело постоянно врать, а ? В каждой ветке залазишь и гадишь, врешь, ты по жизни такая гнилая тварь ?
12.10.2021 14:32
- гость -
Такая же ситуация. Причем, неоднократно контактировал с больными и я конкретно знал, что они болеют.
Но, что заметил, как появился коронавирус, я еще ни разу не загриповал!
12.10.2021 14:22
- гость -
И вот ведь удивительное дело, кто отказывается в больницу ложиться-те выздоравливают, кто лег- того вперед ногами обратно. Может пора уже начать лечить в больницах, а не деньги за умерших считать?
------------
Да не ложитесь, лечитесь дома. Травками, притирками и мухоморами, как тут кто-то советовал. Вас кто-то силком в больницы эти тащит?
12.10.2021 14:41
Жоржик
Вы так самокритичны!
12.10.2021 14:37
- гость -
вы попробуйте сравните госпиталь для ветеранов (куда помимо вашей тещи и силовиков и депутатов отвозят) и какой-нибудь ковидник в Алейске, Рубцовске и т.п....
12.10.2021 14:32
- гость -
Вы от гриппа прививаетесь? Если да, то тогда вперед и от ковида на прививку. Лично я ни разу не ставил от гриппа, не болел им.От ковида тоже смысла не вижу. И им не болею. Маски тоже не носил и не собираюсь. От контактов отказываться даже в мыслях не было.
Здравомыслящие понимают, что смысла в этом нет никакого!
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Ты, никак, себя к здравомыслящим относишь? Нет, ты не здравомыслящий, у тебя мозгов как у курицы, судя по твоим рассуждениям.
12.10.2021 14:45
- гость -
А зачем человеку ставить прививку, если он не болеет?
12.10.2021 14:45
- гость -
Вы считает здравомыслящими тех, кто глядя на соседа делает тоже самое и не думает своей головой? Если организм сам справляется с вирусами, то зачем ему мешать инъекциями? Вы не допускаете, что это может навредить организму и нарушить иммунный баланс?
12.10.2021 14:46
- гость -
А зачем человеку ставить прививку, если он не болеет?
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А человек всегда не болеет, пока не заболеет. Так вот, чтобы не болеть паратитом, корью, туберкулезом и прочим, прививаются.
12.10.2021 14:44
- гость -
Так то он к тебе обращался Правду о тебе написали, зацепило видать, по жизни значит ты точно гниль
12.10.2021 14:45
- гость -
Отвезли туда, где были места в тот день, скорая не выбирала специально. Вызвали, приехала, увезла, все. Что в других - неизвестно.
12.10.2021 14:49
- гость -
Вы считает здравомыслящими тех, кто глядя на соседа делает тоже самое и не думает своей головой? Если организм сам справляется с вирусами, то зачем ему мешать инъекциями? Вы не допускаете, что это может навредить организму и нарушить иммунный баланс?
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Вот как раз заполошные и пустоголовые, глядя друг на друга и слушая сплетни, боятся прививаться. Своей головы на плечах нет, вот и верят всем страшилкам про "шмурдяк", заговор и прочую фигню.
Что бы окружающих не заразить. Дело то не в заботе об тех кто против всяческих прививок примочек итд. Колхоз дело добровольное, помрёт никто и не вспомнит. Тут плохо то, что он больной и по улице и по магазинам шарится с такой самокритикой, и других заражает. Из за этого основные вопросы.
12.10.2021 14:50
- гость -
Еще один умник. Вы разницу между ОРВИ и паротитом , корью и туберкулезом вообще не чувствуете? Разницу между устойчивыми вирусами и постоянно мутирующими не знаете?
12.10.2021 14:53
12.10.2021 14:46 - гость
А кто Вам сказал, что он больной! У него организм не восприимчив к вирусу, а следовательно он не болеет! В таком разе и привитый человек заражает других! Тогда и привитому находиться в обществе нельзя!
Что такое иммунный баланс, который можно нарушить прививкой?
12.10.2021 14:55
- гость -
Так прививка то от коронавируса, а не от перечисленных вами заболеваний.
Причем только от одной его разновидности. а не от мутаций.
12.10.2021 14:52
- гость -
ну как неизвестно, известно.. вот сегодня на поминки ехать
12.10.2021 14:55
- гость -
Еще один умник. Вы разницу между ОРВИ и паротитом , корью и туберкулезом вообще не чувствуете? Разницу между устойчивыми вирусами и постоянно мутирующими не знаете?
-------------
Да уж поумнее тебя. Тебе языком попроще пытаюсь объяснить, но ты один фиг упираешься и споришь о пользе вакцинации.
12.10.2021 14:56
- гость -
А кто Вам сказал, что он больной! У него организм не восприимчив к вирусу, а следовательно он не болеет!
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Откуда такие выводы, что у него "организм невосприимчив"? Он специальные обследования делал или это его догадки? Сегодня "невосприимчив", а завтра заболеет. Мы все так-то здоровы и "невосприимчивы", пока не заболеем.
Вчера больше 300,сегодня больше 300.
Сейчас начали болеть дети.
В школах такое скопление народа!Тысячи детей! А потом они идут домой к родителям, навещают бабушек и дедушек,едут в общественном транспорте.
12.10.2021 14:59
- гость -
ну как неизвестно, известно.. вот сегодня на поминки ехать
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Очередная страшилка от любителей страшилок.
Жоржик как всегда пустился в оскорбления. Неужели так и дома себя ведет? Так кто интересно еще и гнилой, это так для подумать. Ну вот по теме, если вы все называете неполноценными и с куриными мозгами всех кто не привился, в чем проблема то? Вы привились и радуйтесь. Живите дальше. Они заразят вас? Так вы привиты, или заразят тех из вас кто не привит? Вы гоните...
У меня соседку-пенсионерку на прошлой неделе домой выписали, больше месяца в гб5 лечили.
Сегодня заболели более 300 человек.
Вчера писали,что в ковидных госпиталях Алтайского края свободны 396 коек.
Это на весь Алтайский край!
12.10.2021 14:30
- гость -
Просто цифры:81045 выявлено заболевших - 60068 выздоровело-5751 умерло- 3720 в госпиталях, а где ещё 11506 человек
дома болеют
Ужасно все. Везите импортные прививки может пойдет на спад как в Европе
12.10.2021 15:27
- гость -
дома болеют
Не все.
Зараженные ковидом, но умершие от других причин. Они идут в другие статистики.
Еще выздоровевшие, которые не стали делать тест.
"Ошибка выживших" - отрицать болезнь, прививки, не попав под пресс болезни в силу удачного стечения обстоятельств, крепкого иммунитета.
Мол, вот он я, невосприимчивый к вирусам.
Ага. Ты такой же. Просто пока что тебе везет.
Умершие не могут возразить.
Повторись сейчас пандемия посильнее, типа той как в средние века, когда черная оспа выкосила 30-50%, а местами и 70% населения, среди оставшихся 30% тоже были бы те кто верещал что "он не прививался, а потому и выжил".
Достаточно правильно питаться, дышать свежим воздухом, постоянно пить травяные настои и жевать лук и чеснок.
И будет естественный иммунитет.
Обречены те, кто брутально обвешаны жиром.
По этой "пандемии" открыто проводились учения "Событие 201".
Здесь всё спланировано и всё заранее продумано.
Цель тоже известна - утилизация излишнего населения в постиндустриальную эпоху тотальной роботизации.
Поэтому сравнивать сегодняшние события с оспой абсолютно некорректно!
То, что мы переживаем - разновидность гибридной биологической войны с целью установления "нового мирового порядка".
Да не ложитесь если не верите что вам в больнице помогут.Кто вас туда силком тащит?Всегда отписаться можно.А люди потом про вас скажут:"Он был свободомыслящим".
В чем проблема носить маску!? не носите вы ее на улице, но неужели вам нравится, когда какой то туберкулезник, чуть ли не в затылок вам кашляет, соплями разбрасываясь!? в чем проблема соблюдать дистанцию в том же магазине!? ведь вас никто не обслужит раньше, чем я оплачу покупку!? По прививке - дело каждого, но я только переболела, прививку ставила в марте. если это из-за прививки, то мне повезло- первые три дня температура, кашель ломота, нюх пропал, далее легче, за две недели все прошло, только обоняние не совсем вернулось... так что, решать вам и будьте здоровы!
то 15:16
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Столько больных коронавирусом зафиксировано за сутки.Многих оставляют дома на изоляции глотать таблетки.Сын моего друга так дома пробюллетенил три недели.