Из-за ремонта теплосетей ограничат горячее водоснабжение части домов и движение транспорта на улице Глушкова, сообщается на официальном сайте Барнаула.
В связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов Индустриального и Октябрьского районов города Барнаула, а также движение транспорта в районе дома по адресу ул. Глушкова, 34.
Энергетики продолжают в Барнауле реализацию проекта по реконструкции тепловых сетей. В связи с проведением работ под временное отключение горячей воды попадают:
- с 9:00 25 июля до 10:00 26 июля – семь многоквартирных домов и детский сад по улице Попова и Павловскому тракту;
- с 9:00 25 июля до 17:00 26 июля – четыре многоквартирных дома и детский сад по улице 50 лет СССР;
- с 9:00 25 июля до 10:00 29 июля – шесть многоквартирных домов по улицам Глушкова, Э. Алексеевой и 40 лет Октября.
Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь уже оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.
Кроме того, для проведения ремонтных работ на теплосетях с 24 по 31 июля включительно будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части в районе дома по адресу ул. Глушкова, 34.
Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующих временного ограничения ресурса:
- по 26 июля включительно – 26 многоквартирных домов и две школы по улице Малахова и Павловскому тракту;
- с 20 по 26 июля включительно – два многоквартирных дома и магазин по улице Сухэ-Батора;
- с 25 по 26 июля включительно – четыре многоквартирных дома, Янтарный рынок и 80 частных домов в границе улиц Малахова, Сухэ-Батора, Новгородской и 4-го Станкостроительного проезда;
- с 9:00 29 июля до 9:00 30 июля – 19 многоквартирных домов, детский сад, две больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина;
- по 30 июля включительно – шесть многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова;
- по 1 августа – детский сад по улице Сизова, 22.
Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения отмечен на карте.
Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым – дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Если над домом не стоит никакого знака, значит, ресурс исправно подается в ваш дом. Если горячей воды по какой-то причине нет – нужно обратиться в управляющую компанию.
Комментарии
И снова и снова и снова....в этом году часть населения похоже на все лето без воды горячей? Сочуствую ) ) )