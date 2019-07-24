Из-за ремонта теплосетей ограничат горячее водоснабжение части домов и движение транспорта на улице Глушкова, сообщается на официальном сайте Барнаула.

В связи с реконструкцией тепловых сетей временно будет ограничена подача горячего водоснабжения для части домов Индустриального и Октябрьского районов города Барнаула, а также движение транспорта в районе дома по адресу ул. Глушкова, 34.

Энергетики продолжают в Барнауле реализацию проекта по реконструкции тепловых сетей. В связи с проведением работ под временное отключение горячей воды попадают:

с 9:00 25 июля до 10:00 26 июля – семь многоквартирных домов и детский сад по улице Попова и Павловскому тракту;

с 9:00 25 июля до 17:00 26 июля – четыре многоквартирных дома и детский сад по улице 50 лет СССР;

с 9:00 25 июля до 10:00 29 июля – шесть многоквартирных домов по улицам Глушкова, Э. Алексеевой и 40 лет Октября.

Все данные по плановым ограничениям горячей воды в рамках замены тепловых сетей заблаговременно передаются специалистами теплосетевого подразделения СГК в Единую диспетчерскую службу города Барнаула, которая в свою очередь уже оповещает управляющие компании, социальные учреждения и администрации районов.

Кроме того, для проведения ремонтных работ на теплосетях с 24 по 31 июля включительно будет ограничено движение транспорта по всей ширине проезжей части в районе дома по адресу ул. Глушкова, 34.

Также, согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, требующих временного ограничения ресурса:

по 26 июля включительно – 26 многоквартирных домов и две школы по улице Малахова и Павловскому тракту;

с 20 по 26 июля включительно – два многоквартирных дома и магазин по улице Сухэ-Батора;

с 25 по 26 июля включительно – четыре многоквартирных дома, Янтарный рынок и 80 частных домов в границе улиц Малахова, Сухэ-Батора, Новгородской и 4-го Станкостроительного проезда;

с 9:00 29 июля до 9:00 30 июля – 19 многоквартирных домов, детский сад, две больницы и пожарная часть по улицам Малахова, Г. Исакова, Гущина и Юрина;

по 30 июля включительно – шесть многоквартирных домов и спортивная школа по улице Г. Исакова;

по 1 августа – детский сад по улице Сизова, 22.

Список всех объектов, где будет ограничена подача горячей воды, с указанием времени отключения отмечен на карте.

Желтым цветом отмечены дома, где ведутся масштабные работы по реконструкции и перекладке ветхих тепловых сетей. Зеленым – дома, где горячая вода после ремонта возвращена. Если над домом не стоит никакого знака, значит, ресурс исправно подается в ваш дом. Если горячей воды по какой-то причине нет – нужно обратиться в управляющую компанию.