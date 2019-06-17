Срок отключения горячей воды в барнаульском поселке Новосиликатный вынужденно продлен еще на два дня, сообщили в пресс-центре городской администрации.
Уточняется, что ресурс вернут в дома 19 июня. Объясняется запоздалая подача теплой воды увеличением объема ремонтных работ на тепловой сети, ведущей в микрорайон.
В целом, задержка срока подачи горячей воды коснется 24 жилых домов, двух школ, одной больницы.
"На магистральном трубопроводе, ведущем к микрорайону, в результате гидравлических испытаний было обнаружено повреждение. Для его устранения принято решение дополнительно увеличить объем перекладки коммуникаций. Помимо этого, для замены еще 100 метров тепломагистрали на улице Трактовой, снабжающей теплом и горячей водой поселок, потребовалось временное отключение линии электропередачи напряжением 110 кВ", – говорится в сообщении.
Энергетики приносят свои извинения за временные неудобства.
Комментарии
можт энергетики оплатят мне электроэнергию, расход которой у меня второй месяц растет???