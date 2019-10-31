Бюджет Алтайского края на 2020 год успешно прошел первое чтение

Депутаты Алтайского краевого Заксобрания приняли бюджет региона на 2020 год и плановые 2021-2022 годы в первом чтении. На заседании в четверг, 31 октября, за принятие главного финансового документа проголосовали 50 из 65 присутствующих народных избранников. 13 были против, ещё двое воздержались.

Доходы краевого бюджета в 2020 году составят 101,7 млрд рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы ожидаются в размере 56,7 млрд. Из федерального бюджета регион получит 44,9 млрд рублей (но это не окончательная сумма). Расходы запланированы в 107,4 млрд рублей. Дефицит составит 5,6 млрд рублей. Уже примерно известно, на что пойдут эти деньги. Подробности читайте в материале "Финансисты Алтайского края рассказали, каким будет бюджет региона в 2020 году".

"Единая Россия" традиционно и однозначно поддерживает бюджет. По словам главы фракции Сергея Приба, единороссы предлагают предусмотреть в бюджете средства на индексацию окладов бюджетников с 1 января 2020 года, бесплатное двухразовое питание школьников с ограниченными возможностями, продление программы по ремонту мемориалов ВОВ до 2025 года, увеличение поддержки местных инициатив и программы по закупке лекарств и другие.

ЛДПР, по словам главы фракции Владимира Семенова, бюджет в первом чтении не поддерживает. Либерал-демократы считают, что в регионе при низкой заработной плате, высокой безработице, значительном оттоке молодёжи, нужно больше средств выделять на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

"Мы предлагали несколько механизмов и направлений, где на это можно взять деньги. Также мы считаем, что не стоит отказываться от бюджетных займов", — пояснил он. И добавил, что бюджет получился слишком комфортным, но только для власти.

"Справедливая Россия" бюджет поддержала. Глава фракции Александр Молотов сказал, что особого роста по доходам нет, но резкого улучшения ждать и не стоило, требуется больше времени. Он оценил и поддержал основные параметры (доходы, расходы и дефицит), но снова призвал власти заранее прогнозировать больший объём налоговых поступлений, ведь все равно в течение года бюджет приходится править в сторону увеличения как раз за счёт налогов.

Партия предлагает увеличить должностные оклады бюджетникам, проиндексировать все социальные выплаты гражданам, дать больше средств муниципалитетам и на покупку жилья для детей-сирот.

И, наконец, КПРФ. Руководитель фракции Мария Прусакова сказала, что коммунисты будут голосовать против. Партия в очередной раз настаивает на увеличении компенсации на питание школьников (с 4,85 хотя бы 40 рублей на ребёнка), поддержке детей войны и участников ВОВ.

"Кощунственно в год юбилея победы отказывать в поддержкке реальных памятников победы. Их в живых остались единицы", — сказала Прусакова.

На этом же заседании депутаты внесли поправки в бюджет 2019 года. Был увеличен объем доходов (3,8 млн рублей за счет оптимизации расходов и дополнительными безвозмездными поступлениями). На эту же суммы выросли расходы, средства пойдут в том числе на реализацию национальных проектов.